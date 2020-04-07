 

Глава UFС: Хабиб в сентябре подерется с победителем боя Фергюсон – Гэтжи

07.04.2020, 9:25, Новости дня

Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт сообщил о том, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов в сентябре может провести бой с победителем поединка между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

Бой Фергюсон – Гэтжи состоится 18 апреля и пройдет в рамках турнира UFC 249. Изначально соперником Фергюсона должен был стать Нурмагомедов, но он не смог принять участие в турнире.

"Победитель боя Фергюсон – Гэтжи встретится с Хабибом, – приводит слова Уайта "Чемпионат.com". – Не знаю, к чему приведут текущие обстоятельства. Конор Макгрегор хотел драться с Хабибом. Но бой Хабиба с Тони или с Гэтжи состоится, вероятно, в сентябре", – подытожил глава UFC.

Стоит отметить, что бой Хабиба и Тони сорвался уже в пятый раз. Они могли встретиться еще в декабре 2015 года, но тогда россиянин сломал ребро, весной 2016 года у американца нашли кровь в легких, в 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован в результате осложнений после весогонки, а весной 2018 года Фергюсон порвал крестообразные связки.

На счету Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках, а у Фергюсона 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.



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