COVID-19: В России проведено почти 800 тысяч тестов, под наблюдением 185 тысяч человек

07.04.2020, 9:25, Новости дня

В РФ проведено уже более 795 тысяч тестов на коронавирус COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе Роспотребнадзора.

По данным на 6 апреля, выявлено 6 343 случаев заболевания в 80 регионах страны. 406 пациентов уже выздоровели и выписаны из больниц, 47 человек скончались.

Около 185 тысяч граждан пока остаются под наблюдением врачей из-за подозрений на заражение новой коронавирусной инфекцией.