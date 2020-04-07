 

Автоновости: Стартовали продажи кроссовера Geely FY11

07.04.2020, 9:01, Новости дня

Буквально несколько дней назад на китайском рынке объявили о старте продаж обновленного кроссовера Geely FY11.

Вместе с тем данный автомобиль уже к концу 2020 года станет возможным приобрести и на российском рынке. Кроссовер обладает современным голубым оттенком кузова, увеличенными колесными дисками, а также панорамной крышей. Автомобиль построен на современной платформе, в создании которой принимали участие специалисты компании Volvo.

Среди новшеств паркетника указана система кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, а также ряд других продвинутых опций, включая мониторинг слепых зон. В салоне бросается в глаза проекционный дисплей, цифровая панель приборов. Под капотом китайского кроссовера установлен 2-литровый двигатель на 238 л.с. мощности.



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