 

Volkswagen завершит производство электрокара e-Golf осенью

07.04.2020, 9:17, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen сообщил  о решении продлить выпуск электрического хетчбэка E-Golf.

Автомобиль продолжат производить до осени нынешнего года. В частности, выпуск будет осуществляться до сентября нынешнего года, тогда как поставлять автомобили к покупателям будут до ноября включительно. Вместе с тем причина данного решения состоит в том, что выход модели ID.3 откладывается на более поздний срок из-за несоответствия программного обеспечения.

Напомним, осенью прошлого года выпустили 100-тысячный экземпляр электрической модели E-Golf. Производитель сообщил, что данная модель продается по более низкой цене, тогда как клиенты могут приобрести автомобиль по цене менее 25 тысяч долларов.



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