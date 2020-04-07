 

В Китае впервые с начала эпидемии за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса

07.04.2020, 9:05, Новости дня

В материковом Китае впервые с января за сутки не зарегистрировали ни одной смерти от коронавируса. Всего в стране зарегистрировано 32 новых случая заражения COVID-19, все – у людей, прибывших из-за рубежа.

Всего с начала пандемии в Китае заразились более 81,7 тысячи человек, умерли более 3,3 тысячи. По официальным данным, более 77 тысяч человек выздоровели. С завтрашнего дня с города Ухань, где в конце декабря произошла вспышка коронавирусной инфекции, будут сняты транспортные ограничения.

В мире число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 5,3 тысячи человек, достигнув 74,8 тысячи человек, свидетельствуют данные Института Джона Хопкинса.

Наибольшее число погибших в Италии – 16 523 человека. Затем идут Испания (13 341), США (8 820), Франция (8 911), Великобритания (5 373), Иран (3 739) и Китай (3 331).

Наибольшее число заражений выявлено в США – 368 241 случай. Из них почти 70 тысяч приходится на Нью-Йорк, число смертей в этом городе достигло почти 3 тысяч.

Американский президент Дональд Трамп объяснил эти показатели тем, что США проводят больше тестов, чем другие страны.

“Есть страны, в которых заболевших больше. Просто чем больше вы проводите тестов, тем больше случаев вы выявляете”, – сказал он.

Трамп пояснил, что в США протестировали более 1 млн человек на наличие коронавируса. По его словам, никто в мире не проводит сейчас тестирование более интенсивно, чем Штаты.

В России, по последним данным, выявили 6343 случая заражения. Число жертв превысило 50 человек.

 



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