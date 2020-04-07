В Приморском крае ввели систему СМС-пропусков

07.04.2020, 9:05, Новости дня

В Приморском крае, где введен режим полной самоизоляции из-за коронавируса, с сегодняшнего дня начнет действовать система пропусков, сообщает пресс-служба правительства региона.

Как говорится в сообщении, пропуска понадобятся “для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно”.

Пропуск будет представлять собой СМС-сообщение от регионального портала госуслуг. Его получат врачи, фармацевты, сотрудники служб жизнеобеспечения, спасатели и сотрудники других предприятий и организаций, которые работают в “нерабочий месяц”, объявленный президентом страны.

“Эта мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции”, – также отмечается в сообщении. Появление на улице без пропуска будет рассматриваться как нарушение самоизоляции, подчеркивают в пресс-службе края.

Накануне законодательное собрание Приморского края на внеочередном заседании приняло изменения в региональное законодательство об административных правонарушениях. Штрафы за нарушение правил полной самоизоляции в период борьбы с распространением коронавируса в Приморье составят от 3 тысяч рублей

В Приморском крае действует режим полной самоизоляции. Выходить из дома жители могут в случае крайней необходимости или на работу. В крае восемь случаев заражения коронавирусом, двое выписаны из больницы, один человек умер.

Ранее о введении системы электронных пропусков для выхода из дома заявили власти Татарстана. Там для перемещения по городу необходимо получить специальный код по СМС. За отсутствие пропусков жителям грозят штрафы.

В Нижегородской области также утвердили систему контроля за соблюдением режима жителями региона – выходить из дома граждане могут только по разрешению в виде QR-кода, которое можно оформить на специальном портале и получить на свой мобильный телефон.