В МЧС не рекомендовали использовать водку в качестве антисептика

07.04.2020, 8:53, Новости дня

Специалисты МЧС не советуют использовать водку в качестве антисептика для рук и для приготовления дезинфицирующего состава.

«Для приготовления дезинфицирующего состава не следует заменять спирт водкой, так как в ней содержится недостаточный объем спирта для приготовления антисептика», – передает ТАСС рекомендации Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС.

Специалисты также советуют не использовать для дезинфекции спирт в чистом виде, так как это приводит к сухости кожи, раздражению, зуду, появлению микротрещин на коже, в которые может проникнуть вирус.

В ведомстве отметили, что дезинфекция рук растворами с концентрацией менее 60% этанола или 70% изопропилового спирта бесполезна.

Для приготовления антисептика в домашних условиях специалисты МЧС советуют налить спирт в емкость с завинчивающейся крышкой, добавить туда перекись водорода и глицерин, долить дистиллированную или охлажденную кипяченую воду и быстро закрыть емкость. После этого раствор взболтать. Полученный антисептик рекомендуется перелить в небольшие пластиковые флаконы или стеклянные баночки. Флаконы необходимо выдержать 72 часа, так как это позволит уничтожить вредные микроорганизмы, которые могли присутствовать во флаконах.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло на 77,2 тыс. человек, 4,8 тыс. пациентов умерли; общее число заболевших в мире превысило 1,21 млн, умерли 67 тыс. 594 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.