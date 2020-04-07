Ученые: Прививки БЦЖ влияют на шансы заражения коронавирусом

07.04.2020, 8:53, Разное

Ученые из Техасского университета США обнаружили, что прививки от туберкулеза положительно влияют на защиту от заражения коронавирусом. По сообщению широкоформатной газеты IrishTimes, ссылающейся на соответствующее исследование, в странах, где проводится вакцинация от туберкулеза, количество зараженных имеет низкие показатели.

Так, программа вакцинации от туберкулеза действует в 178 странах по всему миру. Некоторые государства не ставят такие прививки, поэтому именно в них на миллион граждан приходится 358 человек с коронавирусом. В странах, где население проходит обязательную вакцинацию, при таком же соотношении, фиксируется в среднем 38 случаев инфицирования COVID-19.

Аналогичная разница в показателях наблюдается при соотношении уровней смертности. Так, в государствах с действующей программой вакцинации против туберкулеза уровень имеет значение 4,28 умерших от коронавируса на миллион, в странах, где гражданам прививок не ставят, умирают 40 инфицированных из миллиона жителей, отмечает информационно-аналитический журнал «Слово и Дело».