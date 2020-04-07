 

Роскосмос оценил указ Трампа об освоении ресурсов Луны

07.04.2020, 8:53, Новости дня

Агрессивные планы США по присвоению себе права на добычу космических ресурсов вредят международному сотрудничеству, сообщил заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Попытки экспроприации космического пространства и агрессивные планы по фактическому захвату территорий других планет едва ли настраивают страны на плодотворное сотрудничество», – передает РИА «Новости» мнение Савельева.

«В истории уже были примеры, когда одна страна решила начать захватывать территории в своих интересах – все помнят, что из этого вышло», – добавил он.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал исполнительный указ о коммерческом освоении ресурсов на Луне и других небесных телах, предписывающий американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества



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