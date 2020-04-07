 

Росту числа молодых пациентов с COVID-19 дали объяснение

07.04.2020, 8:53, Новости дня

Рост числа молодых пациентов с коронавирусом связан с игнорированием правил самоизоляции и выездами на природу, сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава Елена Малинникова.

Малинникова сообщила в эфире передачи «Соловьев LIVE», что «шашлычки» и показали нам наглядно всю ту науку эпидемиологию, которую мы изучаем в институтах», передает РИА «Новости».

По ее мнению, многие из новых молодых пациентов заболели именно во время выездов на шашлыки неделю назад.

Эксперт отметила, что такая ситуация складывалась не только в Москве, но и в других регионах страны.

«Многие вышли на природу, было тепло, хорошо. И вот вам этот сегодняшний результат», – подчеркнула Малинникова.

При этом она указала, что среди новых заболевших нет тяжелых пациентов.

Напомним, в понедельник число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек, количество жертв достигло 70 тыс. 590 человек. В РФ число инфицированных достигло 6 тыс. 343 человек, за последние сутки подтверждено 954 новых случая заражения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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