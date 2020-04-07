 

В Сети показали тюнингованную 1033-сильную Toyota Supra для дрифта

07.04.2020, 8:53, Разное

Автотюнеры ателье Papadakis Racing усовершенствовали модель Toyota Supra для участия в соревнованиях по дрифту. Тюнингованное авто с двигателем, генерирующим 1033 «лошадей», показали на видео в Сети.
Специалисты команды Papadakis Racing на базе Toyota Supra создали новое авто для дрифта, назвав его MKV A90 Supra. Его основными «изюминками» являются мощный 1033-сильный двигатель и задний привод. Тюнеры доработали как экстерьер, так и интерьер машины. Салон укрепили прочным каркасом, установили иное эргономичное рулевое колесо и специальные гоночные кресла. Внешне авто для дрифта отличается от базовой Toyota Supra новыми покрышками, бамперами и рядом решений, повышающих прижимную силу.

Команда, участвующая в проходящем ежегодно турнире Формула-Д, надеется, что его не отменят из-за пандемии коронавируса в мире, а потому Papadakis Racing с тюнингованной Toyota Supra сможет получить победу в чемпионате. Около 5 лет назад команда уже показывала отличный результат, выиграв состязания с авто Scion TC Drift.



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