Медведева ответила на обвинение в желании сменить гражданство
07.04.2020, 8:48, Новости дня
Российская фигуристка Евгения Медведева с помощью эмоджи отреагировала на обвинение в намерении сменить гражданство.
В комментариях на странице спортсменки в Instagram один из пользователей спросил, правда ли, что Медведева хочет поменять гражданство, и если да, то зачем.
«Предавать страну ради мнимых побед…», – добавил комментатор.
Медведева это тремя эмоджи, изображающими лицо, прикрытое рукой.
Евгения Медведева – российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России.
В минувшем сезоне она не смогла отобраться на чемпионаты Европы и мира. Фигуристке пришлось сняться с декабрьского чемпионата РФ после короткой программы из-за поломки конька.
С 2018 года Медведева живет и тренируется в Торонто. В начале апреля она покинула Канаду.
Своим подписчикам фигуристка объяснила, что вместе с командой решила на время переехать в Японию, чтобы лучше подготовиться к предстоящему ледовому шоу.
Между тем двукратный олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плющенко посоветовал Медведевой завершить спортивную карьеру.
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