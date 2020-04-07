Коронавирус обнаружили еще у двух россиянок в Таиланде

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07.04.2020, 8:48, Новости дня

У двух россиянок, которые проживали на таиландском острове Пхукет, диагностировали коронавирус нового типа, сообщило региональное отделение минздрава Таиланда.

Коронавирус обнаружили у россиянок 23 и 28 лет, а также 26-летней гражданки Казахстана. Все трое являются туристами, проживавшими в течение месяца в районе Патонг, который недавно закрыли на дезинфекцию, передает ТАСС. 

Ранее коронавирус обнаружен у семи граждан РФ в провинциях Чонбури и Пхукет в Таиланде. Среди зараженных – шесть женщин от 28 до 60 лет и один 48-летний мужчина. Позже стало известно о смерти мужчины из-за осложнений, вызванных коронавирусом.  

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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