Календарь: 7 апреля – День Валентины Матвиенко

07.04.2020, 8:36, Новости дня

В этот день в 1949 году родилась российский политик Валентина Матвиенко.

Валентина Ивановна Матвиенко (урождённая Тютина) родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР, в многодетной семье. Преждевременная кончина отца и тяжёлое послевоенное время с детства закалили её характер.

С серебряной медалью Валентина окончила школу (1966), с красным дипломом – Черкасское медицинское училище (1967), стала студенткой Ленинградского химико-фармацевтического университета, который окончила в 1972 году. За её плечами также остались Академия общественных наук (1985) и курсы усовершенствования руководящих дипломатических работников при дипломатической академии МИД СССР (1991).

Карьера Матвиенко на политическом поприще началась в комсомоле, где к 1989 году она дослужилась до заместителя председателя исполкома Ленсовета. С 1989 года – народный депутат СССР и председатель Комитета Верховного Совета СССР по делам женщин, охраны семьи, материнства и детства.

С 1991 по 1998 годы Валентина Ивановна проявила себя как талантливый дипломат. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла и входит в состав совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов. Должного уважения заслуживают управленческие способности Матвиенко в социальной сфере в качестве вице-премьера.

С 2003 года Валентина Матвиенко являлась губернатором Санкт-Петербурга. А в сентябре 2011 года она единогласно была избрана Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, в 2014 году вновь переизбрана на этот пост.

Также с 2011 года Матвиенко является постоянным членом Совета Безопасности России и Председателем Совета Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств, а с июля 2012 года и членом Государственного совета Российской Федерации.

Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», Почётный житель Санкт-Петербурга – Валентина Ивановна за ответственный труд и работу была неоднократно награждена орденами и медалями, в том числе церковными и иностранными.

Валентина Матвиенко замужем. Ее супруг – Владимир Васильевич Матвиенко, с которым они познакомились еще в студенческие годы. В этом браке родился сын – Сергей.

Еще праздники 7 апреля:

Всемирный день здоровья.

День рождения Рунета.

День рыбоохраны России.

Благовещение Пресвятой Богородицы.

События дня:

1795 г. – во Франции принят закон, который ввел метрическую систему и определил единицы длины метр и массы – килограмм.

1827 г. – английский фармацевт Джон Уокер начал продавать изобретенные им же серные спички.

1989 г. – в Норвежском море затонула советская атомная подводная лодка «Комсомолец».

Именинники:

Александр, Герман, Эдвард.

Родились:

Джеки Чан (1954 г.) – китайский и американский актёр, каскадёр, кинорежиссёр.

Михаил Круг (1962–2002 гг.) – российский певец.

Расселл Кроу (1964 г.) – новозеландский актер.