Нефть подорожала в надежде на новое соглашение ОПЕК+

07.04.2020, 8:30, Новости дня

Утром во вторник цены на нефть уверенно растут в ожидании встречи ОПЕК+, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.21 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3% – до 34,04 доллара за баррель, майские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 3,53% – до 27 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

Инвесторы надеются, что участники альянса ОПЕК+ на встрече 9 апреля достигнут нового соглашения о сокращении добычи сырья. Это поможет стабилизировать рынок, который пострадал от падения спроса из-за пандемии коронавируса.

«Несмотря на перспективу масштабного сокращения добычи под руководством Саудовской Аравии, цена на нефть в последние недели оставались низкой на фоне падения спроса из-за коронавируса. Мы ожидаем, что цены на энергоносители будут колебаться вокруг текущих уровней, пока не восстановится экономическая активность», – объяснили ситуацию на сырьевом рынке аналитики Capital Economics, передает агентство Reuters.

Напомним, США отказались вести переговоры с Россией и Саудовской Аравией по сокращению добычи нефти, призвав Москву и Эр-Рияд договориться об этом друг с другом.

При этом президент США Дональд Трамп не исключил введения пошлин на нефть из РФ и Саудовской Аравии. После этого эксперты спрогнозировали новый обвал цен на нефть по причине неготовности американских нефтяников снижать уровень добычи.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о предложении, которое РФ сделала США по нефти.