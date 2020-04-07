Эксперты назвали наименее востребованные на фоне пандемии коронавируса профессии в России

07.04.2020, 8:30, Разное

Власти многих стран мира, в том числе и России, на фоне пандемии коронавируса предпринимают меры по предотвращению распространения заболевания, влияющие, как оказалось, на снижение востребованности ряда профессий. Эксперты рекрутинговых агентств рассказали о вакансиях, на которые спрос за последнее время значительно снизился.

В РФ до конца апреля текущего года из-за ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19, продлили «нерабочий режим». Жителям страны рекомендовано соблюдать изоляцию, а приезжающим из-за рубежа – обязательный двухнедельный карантин. Данная ситуация отразилась на рынке труда. Так, эксперты отмечают, что спрос на ранее весьма востребованных официантов снизился почти в десяток раз. Сюда же входят и секретари, горничные, менеджеры, охранники, повара, тренеры по фитнесу. По итогам марта отмечается снижение количества вакансий, связанных со сферой общественного питания и отельным бизнесом.

При этом в рекрутинговых компаниях отмечают, что некоторые профессии становятся на фоне пандемии, напротив, более востребованными. В частности, это касается, удалённой работы. Число вакансий в данной сфере в марте в сравнении с предыдущим месяцем в РФ выросло более чем на 70%, а количество резюме кандидатов, желающих работать из дома, увеличилось на 220%.