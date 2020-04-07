 

Мэр Запорожья анонсировал прекращение работы городского траспорта

07.04.2020, 8:12, Новости дня

В Запорожье с 8 апреля прекращается движение общественного транспорта. Передвигаться по городу смогут только люди, занятые на предприятиях и в критической инфраструктуре города. Об этом 6 апреля на своей странице в Facebook сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

“Уважаемые запорожцы! У меня для вас очень важная новость! С 8 апреля проезд в общественном транспорте будет разрешен исключительно по пропускам. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на основе решения областной комиссии, которая признала Запорожье территорией карантинной зоны. Это означает, что работники всех предприятий, которым разрешено работать по постановлению Кабмина (больницы, аптеки, магазины, банки и др.), смогут и в дальнейшем передвигаться по городу при наличии специальной справки, которую руководители предприятий должны распечатать, заверить печатью и выдать своим работникам – под свою ответственность”, – отметил Буряк.

Он подчеркнул, что все остальные люди должны находиться дома и выходить только при крайней необходимости – в магазины и аптеки, которые находятся вблизи их домов.

“Мы обустраиваем блокпосты в городе на случай, если решением областного штаба передвижения между городами будет полностью закрыто”, – добавил мэр Запорожья.

Шановні запоріжці! В мене для вас дуже важлива новина! З 8 квітня проїзд у громадському транспорті буде дозволено…

Posted by Владимир Буряк. Официальная страница городского головы Запорожья on Esmaspäev, 6. aprill 2020

4 апреля Минздрав заявил, что железнодорожное и автобусное пассажирское сообщение (за исключением служебных автобусов) должно быть прекращено, а также будет продлен запрет на работу метрополитенов. Из общественного транспорта смогут курсировать только трамваи и троллейбусы.

Мэр Запорожья отказался выполнять распоряжение Минздрава о запрете городских автобусов.

С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. Ожидалось, что эти меры будут действовать до 3 апреля, но 25 марта Кабинет Министров ввел режим чрезвычайной ситуации по всей стране и продлил карантин до 24 апреля.

2 апреля правительство приняло решение ужесточить ограничительные меры.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Украина “начнет возвращаться к нормальной жизни” не ранее 15 мая.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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