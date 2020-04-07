Сутки на Донбассе. Восемь обстрелов боевиков, без потерь в рядах Объединенных сил

07.04.2020, 8:12, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе восемь раз обстреляли позиции украинских военных, без потерь в рядах операции Объединенных сил. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

Представители незаконных вооруженных формирований применяли против украинских военных минометы 120-го и 82 калибра, которые по Минским договоренностям должны быть удалены от линии разграничения. Оккупанты стреляли из вооружения боевых машин пехоты, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” боевики открывали огонь по позициям в районе Павлополя, Набережного, Каменки, Красногоровки, Старогнатовки, Авдеевки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” – вели обстрелы вблизи Новозвановки и Новоалександровки.

“Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня, после чего враг отказался от дальнейших провокаций в отношении наших подразделений”, – говорится в сообщении.

По данным разведки, 6 апреля украинские военные ранили одного российского оккупанта.

С начала новых суток вооруженные формирования Российской Федерации огневой активности не проявляли.

Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки” – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Тогдашний глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.