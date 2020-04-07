Жертвами COVID-19 во всем мире стали почти 75 тысяч человек

07.04.2020, 8:12, Новости дня

По состоянию на утро 7 апреля во всем мире коронавирусной инфекцией заразилось 1 347 892 человека. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение вируса.

Жертвами COVID-19 стали 74 807 человек, 277 402 уже выздоровели.

В США число заразившихся достигло 368 196, число умерших приближается к 11 тысячам (10 986), излечились 19 828 человек.

В Испании заболело уже 136 675 человек, из них 13 341 умер, 40 437 выздоровели.

Далее следует Италия со 132 547 инфицированными, 16 523 погибшими и 22 837 излечившимися.

В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч (103 375 человек), 1810 умерли, 28 700 выздоровели.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Летальных случаев – 38, выздоровело 28 пациентов.