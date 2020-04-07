 

Умерла 94-летняя актриса Онор Блэкман, сыгравшая девушку Бонда в «Голдфингере»

07.04.2020, 8:09, Разное

Вчера, 6 апреля, стало известно о смерти 94-летней британской киноактрисы Онор Блэкман. Одной из самых известных ролей артистки стало воплощение на экране «девушки Бонда» Пусси Галор в «Голдфингере» – третьем эпизоде цикла об агенте 007.
Как рассказали родные Онор Блэкман, смерть наступила по естественным причинам. Актриса умерла в собственном доме в Сассексе. В заявлении семьи Блэкман говорится о высочайшем профессионализме и трудолюбии, приверженности выбранному пути и мастерстве, красоте и уме, уникальном голосе и человеческих качествах умершей знаменитости. Родственники актрисы отмечают, что она не только имела высокий статус в мире кинематографа, но и была прекрасной матерью и бабушкой, которая дарила теплоту и заботу двум приёмным детям.

За долгие годы карьеры в кино Онор Блэкман сыграла множество ролей в фильмах и сериалах. Особую популярность ей принесло участие в «Мстителях» в 1960-х годах. Именно там её заметил продюсер Альберт Брокколи и впоследствии пригласил на роль девушки Бонда в фильме «Голдфингер» с Шоном Коннери.



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