Названы убивающие вирус ароматические масла

07.04.2020, 8:08, Новости дня

Некоторые аромамасла не только наполняют дом приятным ароматом, но и помогают бороться с вирусами и инфекциями дыхательных путей, рассказала ароматерапевт Галина Колосова.

По ее словам, видов масел существует огромное множество. Главное, выбрать то, что подойдет именно вам. Для профилактики вирусной инфекции выбирайте масло эвкалипта, чайного дерева, хвойные или цитрусовые масла.

«Профилактикой вирусной инфекции, что сейчас актуально, могут быть все хвойные масла, масло чайного дерева, эвкалипта, цитрусовые. Масло чайного дерева также заживляет раны. Лавандовое масло помогает лечить кожные заболевания, например, ожоги, дает расслабляющий эффект и влияет на сон. Масло лимона хорошо улучшает обмен веществ, влияет на сосуды, печень, укрепляет иммунитет. Масло мяты обладает хорошим антибактериальным эффектом», – рассказала в интервью радио Sputnik Колосова.

Ароматерапевт объяснила, как наиболее эффективно использовать масло.

«Можно использовать в виде ванн – где-то 5-7 капель на ванну, но обязательно с эмульгатором, жирные сливки или сметана. Аромалампы не очень эффективны, потому что масло сгорает от воздействия температуры. А вот с диффузором мы усваиваем все вещества, которые есть в эфирном масле. В диффузор надо добавлять где-то 5-7 капель на 17-20 кв. метров помещения», – посоветовала она.

По ее словам, можно наносить масло и непосредственно на тело, но не в чистом виде, а добавляя в средства ухода, например, крем.

«Можно наносить на тело: на стопы, грудную клетку, на биологически активные точки. Где-то пять капель на столовую ложку крема, основы для тела, для лица», – Колосова.

Если от аромамасел болит голова, значит, вам попалась подделка, объяснила ароматерапевт. Чтобы этого избежать, важно покупать проверенные марки, выбирать масла, которые используют в своей практике врачи. И не стоит забывать о возможной аллергической реакции. Перед использованием важно проконсультироваться со специалистом.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло на 77,2 тыс. человек, 4,8 тыс. пациентов умерли; общее число заболевших в мире превысило 1,21 млн, умерли 67 тыс. 594 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.