 

В МЧС рассказали, как уберечься от коронавируса после прогулки

07.04.2020, 8:08, Новости дня

МЧС дало рекомендации, как уберечь себя от коронавируса после возвращения домой с улицы в период пандемии.

Вернувшись домой, следует поменять одежду и вымыть обувь, промыть горло и нос, умыть глаза и лицо, передает РИА «Новости». 

«Надо утилизировать использованные средства индивидуальной защиты (маску и перчатки), положив их в отдельный целлофановый пакет», – рекомендовали в ведомстве.

В МЧС уточнили, что следует тщательно вымыть руки с мылом под теплой водой в течение не менее 20 секунд. Также россиянам напомнили, что при режиме самоизоляции дом можно покидать, если есть прямая угроза жизни и здоровью людей.

Также можно выходить на улицу для получения экстренной медицинской помощи, на работу, за продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости в ближайшие магазины или аптеки. Покидать жилище можно для того, чтобы вынести мусор или для выгула домашних животных.

В РФ число инфицированных достигло 6 тыс. 343 человек, за последние сутки подтверждено 954 новых случая заражения.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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