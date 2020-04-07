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07.04.2020, 8:06, Новости дня

Коронавирусная инфекция подтвердилась еще у двоих забайкальцев. Сегодня получены результаты тестов, они положительные, передает ГТРК "Чита".

Одна женщина — жительница Улетов — приехала из Москвы в начале апреля. Сейчас она изолирована в первой городской больнице Читы. Вторая заболевшая — из Нерчинска. После прилета из Армении в Москву женщина долетела до Улан-Удэ и потом 27 марта приехала на поезде в Нерчинск. Врачи поместили ее в инфекционное отделение Нерчинской ЦРБ. Медики оценивают состояние обеих как удовлетворительное.

В Забайкалье продолжается подготовка помещений для изоляции людей, которые возвращаются из стран с неблагополучной коронавирусной ситуацией. В Балее для таких целей будет оборудован старый корпус больницы. Здание не использовалось более двух лет, рассказала корреспондент ГТРК "Чита" Надежда Соснина. Тем не менее, внутри оно крепкое и благоустроенное. Для обсервации планируется открыть здесь два этажа — это 25 двухместных палат.

По словам Цырена Норбоева, и.о. главврача Балейской ЦРБ, сейчас идут технические работы. Палаты уже готовы для приема пациентов. Обустроить их помогли районные власти. Как рассказал Сергей Гальченко, глава МР "Балейский район", из соседнего детского лагеря привезли кровати, бельё. Трудности есть: не хватает защиных средств для персонала, рециркуляторов для дезинфекции воздуха, одноразовой посуды. Помощи ждут и от местных бизнесменов, и из бюджетов разного уровня, в том числе федерального.

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ГТРК "Чита"



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