UFC 249 пройдет на частном острове. Объявлен список всех боев турнира

07.04.2020, 8:06, Новости дня

Глава Ultimate Fighting Championship Дэйна Уайт заявил, что турнир UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет на частном острове. В главном поединке турнира встретятся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

"Я в одном-двух днях от того, чтобы зарезервировать частный остров. Сейчас создается вся необходимая инфраструктура, – сообщил Уайт, слова которого приводит РИА Новости со ссылкой на TMZ. – Там смогут участвовать бойцы из всех стран. Поскольку я не могу собрать всех иностранных бойцов в США, у меня будет частный остров".

Также промоушен объявил полный состав участников. В главном поединке за временный пояс чемпиона организации подерутся американцы Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи. Изначально с Фергюсоном должен был провести бой россиянин, действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, но он отказался принимать участие.

Во втором по значимости поединке проведут бой-реванш бразильянка Джессика Андраде и Роуз Намаюнас из США. Именно Андраде в мае 2019 года отобрала чемпионский пояс у Намаюнас, отправив американку в нокаут во втором раунде.

THE WHOLE CARD 🤯

See you on ESPN+ PPV. #UFC249 pic.twitter.com/J8jPBENMrs

— UFC (@ufc) April 7, 2020

В рамках основного карда турнира также выяснят отношения тяжеловесы Грег Харди и Йорган де Кастро, Висенте Луке и Нико Прайс (полусредний вес), а также Джереми Стивенс и Келвин Каттар (полулегкий вес).

Помимо этого, состоятся бои: Жаирзиньо Розенструйк – Фрэнсис Нганну, Юрая Холл – Жакаре Соуза, Александр Эрнандес – Омар Антонио Моралес, Марлон Вера – Рей Борг, Майкл Джонсон – Хама Ворти, Сиджара Юбэнкс – Сара Морас и Райан Спанн – Сэм Алви.

Напомним, турнир UFC 249 должен был пройти в Нью-Йорке, но из-за распространения коронавируса COVID-19 в США отказались от проведения всех спортивных мероприятий.