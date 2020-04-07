Минкомсвязи утвердило список сайтов с бесплатным доступом

07.04.2020, 8:06, Новости дня

Мнкомсвязи опубликовало перечень сайтов и сетевых сервисов, которыми россияне смогут воспользоваться бесплатно, даже если у них закончатся деньги на счету. Правда, речь пока идет только об абонентах домашнего проводного доступа пяти крупнейших провайдеров.

В список компаний, которые обязаны предоставлять доступ к ряду сайтов до 1 июля 2020 года бесплатно, вошли “Ростелеком”, “ЭР-Телеком”, МТС, “МегаФон” и “Вымпелком”. Необходимость таких мер объясняется требованиями “информационной поддержки граждан в условиях распространения новой коронавирусной инфекции”.

Полный список социально значимых сайтов и онлайн-сервисов с бесплатным доступом можно просмотреть в pdf-файле по этой ссылке. Охват “бесплатного интернета” оказался довольно широким: в него вошли, например, не только крупнейшие отечественные социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, но и специализированные онлайн-сообщества вроде “Хабра” или BabyBlog.

Для бесплатной переписки по электронной почте или в мессенджерах, а также загрузки файлов в “облако” пользователям придется отказаться от зарубежных сервисов и перейти на отечественные. Например, из мессенджеров в список Минкомсвязи вошли только ICQ и “ТамТам” (оба принадлежат Mail.Ru Group). Не получится “на халяву” воспользоваться и зарубежными поисковиками.

Что касается новостей, бесплатный доступ организуют для сайтов крупнейших информагентств, авторитетных интернет-СМИ, телеканалов и некоторых газет. Так, в списке есть ТАСС, Вести.Ru и “РИА ФАН”, РБК, “Известия” и “Коммерсант, но нет “Ведомостей”. Не вошел в список и ни один интернет-кинотеатр.

Не забыты картографические сервисы, интернет-библиотеки, образовательные порталы, сайты крупнейших музеев, образовательные сервисы сервисы поиска работы, сайты о здоровье, науке, интернет-маркетплейсы и доставка, сайты волонтерских организаций, банков, справочные системы и государственные порталы. Всего в список включен 391 ресурс.

Согласно приказу Минкомсвязи, воспользоваться бесплатно доступом к сайтам из списка через мобильную сеть не получится, только через домашний интернет. Кроме того, операторы вправе ограничить скорость доступа 10 мегалитами в секунду, а сайты из многих категорий должны в ближайшие месяцы сформировать версии без потокового видео – бесплатный доступ в перспективе останется только к таким “облегченным” вариантам. К эксперименту могут присоединяться и другие провайдеры.

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Вести.Hi-tech