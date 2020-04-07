 

«Союзмультфильм» назвал самые популярные картины студии на самоизоляции

07.04.2020, 7:53, Новости дня

Мультфильмы «Простоквашино» и «Оранжевая корова» стали самыми популярными сериалами на официальном канале «Союзмультфильма» на YouTube в дни изоляции, сообщили в пресс-службе киностудии.

«Мультсериалы «Простоквашино» и «Оранжевая корова» чаще всего смотрели в последние недели на YouTube-канале «Союзмультфильма». Так, суммарное количество просмотров серий и сборников о жителях знаменитой деревни составило около 5 млн просмотров, в то время как у «Оранжевой коровы» – более 2 млн», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

У зрителей также большой популярностью пользовались короткометражный мультфильм «Хочу жить в зоопарке», сборники мультфильмов «Ну, погоди!» и «Даша и людоед».

«Суммарное количество времени, которое пользователи провели за просмотром на YouTube-канале «Союзмультфильма» за последние две недели, составило более 4 миллионов часов», – добавили в пресс-службе киностудии.

Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий оплачиваемые выходные до 30 апреля.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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