 

Вандалы в Британии поджигают «распространяющие коронавирус» вышки 5G связи

07.04.2020, 7:53, Разное

В Британии вандалы начали поджигать вышки сотовой связи, полагая, что оборудование для построения сетей нового поколения 5G является источником распространения коронавируса. В правительстве данное утверждение называют новой теорией заговора, становящейся все популярнее среди жителей разных стран.
Новостное издание The Guardian сообщает, что одной из вышек в Бермингеме нанесли урон путем поджога еще в прошлый четверг. С тех пор аналогичные акты вандализма были зафиксированы в Ливерпуле и графстве Уэст-Мидлендс. По словам экспертов, на подожженных вышках еще не успели установить оборудование для 5G-сетей, поэтому в основном пострадала инфраструктура, ответственная за функционирование 3G- и 4G-сетей.

Призывы к разрушению вышек сотовой связи размещались в социальной сети Facebook, но тамошняя администрация оперативно удаляла всю информацию, связанную с теориями заговора. Крупнейшие операторы Соединенного Королевства обратились к клиентам с письмом, в котором они указали на отсутствие связи между 5G технологиями и коронавирусом.

Стоит отметить, ранее боксер Амир Хан заявлял, что коронавирус распространяется по планете из-за сетей 5G.



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