Технологии: Zoom, Google Meet, Microsoft Teams и другие. Все, что нужно знать о главных приложениях для видеоконференций

07.04.2020, 7:50, Разное

С декабря 2019 года количество пользователей приложения для видеоконференций Zoom выросло в 20 раз – во многих странах компания теперь лидирует на рынке многопользовательских видеозвонков. Один из конкурентов, Google Meet, может похвастаться 30-кратным ростом скачиваний в США.

По данным сервиса аналитики App Annie, взрывной рост произошел за неделю во второй половине марта по сравнению с усредненным недельным значением за IV квартал 2019-го. Приложение для удаленной работы Microsoft Teams (с поддержкой видеозвонков) за тот же период выросло по скачиваниям в 11 раз на американском рынке, в 30 раз – в Италии, в 15 раз – в Испании.

Коронавирус подстегнул спрос на приложения видеосвязи для удаленной работы и учебы, они покоряют рейтинги популярности многих стран. Настоящее Время помогает разобраться в новых лидерах чартов и понять, какие программы могут пригодиться вам.

Zoom: у всех на виду

С развитием эпидемии коронавируса и переходом миллионов людей на карантин приложение Zoom заметно укрепило свои позиции и де-факто стало стандартом для многих удаленных работников. Даже очень высокопоставленных: британский премьер Борис Джонсон собирал через Zoom заседание кабинета министров.

Zoom обеспечивает качественную видеосвязь и позволяет бесплатно проводить конференции продолжительностью до 40 минут (если нужно дольше – придется перезапускать встречу и всем переподключаться). На закрытые из-за коронавируса школы это ограничение не распространяется, а профессиональная версия снимает его для всех за $14,99 в месяц, добавляя возможности по управлению участниками и дополнительные настройки для конференций.

Ограничение по количеству участников в бесплатной и профессиональной версиях – 100 человек, но за отдельную плату его можно расширить до 1000. Более дорогие корпоративные планы добавляют десятки новых функций: например, автоматические стенограммы и панели управления для администраторов.

Даже в базовой версии хватает настроек и возможностей: вы можете достаточно гибко управлять участниками и настраивать формат конференции. Zoom умеет автоматически и довольно качественно отделять людей от фона, поэтому вы можете избавить коллег от вида вашей квартиры на заднем плане и показать вместо нее, например, берег моря – достаточно воспользоваться популярной функцией virtual backgrounds, она доступна для всех пользователей.

Правда ли, что Zoom небезопасен?

С ростом популярности приложения к нему неизменно возрастает интерес злоумышленников, специалистов по кибербезопасности и борцов за цифровые права. Zoom не исключение. В нем уже нашли множество проблем с безопасностью и защитой личных данных: как серьезных, так и надуманных.

Например, многие жалуются на “зумбомбинг” – подключение к личным разговорам незнакомцев. Но это возможно лишь для не защищенных паролем сессий, когда организатор вдобавок еще и пренебрег дополнительными мерами защиты от случайных посетителей вроде “предбанника” (waiting room) – их Zoom уже включил по умолчанию.

Еще одна из недавних проблем связана с особенностями системы названий для сохраненных видеоконференций: имена несложно вычислить и многие потом легко отыскать в открытом доступе, если организатор поленился поменять название или установить пароль.

В начале апреля Zoom закрыл уязвимость, из-за которой теоретически мог быть скомпрометирован Windows-пароль: для этого нужно было перейти по специальной ссылке из чата. Проблема неприятная, однако переходить по странным ссылкам от незнакомцев (и даже “знакомцев”!) не стоит на любой платформе: что в чате Zoom, что в фейсбуке, что в электронной почте.

Возникали вопросы и к утечке информации в Facebook (уже исправлено), и к управлению трафиком (иногда разговоры пользователей вне Китая могли проходить через серверы в Китае), и даже к шифрованию Zoom. Компания раньше называла шифрование сквозным – то есть таким, что лишь участники разговора обладали возможностью расшифровать передаваемые данные. Оказалось, что в отдельных случаях – например при подключении клиентов со стационарных телефонов через специальные шлюзы – схема шифрования становилась не сквозной. И это далеко не все из озвученных в последние недели претензий к Zoom.

Компания признала сложности роста и вопросы с безопасностью, объявив о 90-дневной приостановке работы над новыми функциями Zoom, чтобы направить все ресурсы на усиление безопасности и защиты личных данных пользователей.

Даже несмотря на это, появление новых уязвимостей в любой программе – лишь дело времени. Ошибки, ведущие к уязвимостям, неизбежны, но они активнее выявляются в более популярных приложениях. Поэтому важно отдавать себе отчет в том, что видеоконференции (через любую программу) по умолчанию куда менее безопасны, чем личные встречи в хорошо изолированных и защищенных “переговорках”.

Если не Zoom, то кто?

Zoom не уникален, у сервиса хватает аналогов. Пройдемся по главным, недавно попадавшим в топ-10 бизнес-приложений магазинов Apple и Google, в США и России (по данным сервиса аналитики Sensor Tower).

Кроме Zoom, чаще и выше всего там оказывались приложения для видеоконференций от Google. Для простых видеочатов через Google Hangouts (до 10 участников) вам хватит и бесплатного gmail-ящика, а для более функционального приложения Google Meet нужно будет подключиться на платный тариф Google G Suite (от $6 в месяц, до 100 участников одновременно). Образовательным учреждениям пакет G Suite for Education выдают бесплатно, а еще до 1 июля для них (и для всех коммерческих пользователей G Suite) Google открыла ряд возможностей из более дорогой Enterprise версии: поднят лимит участников видеоконференций (до 250), добавлена поддержка записи конференций в облако на Google Drive, а также стали доступны живые трансляции на аудиторию до 100 тысяч человек.

Еще одно популярное приложение для видеоконференций – Cisco WebEx. На время коронавирусной эпидемии компания усилила свой бесплатный план: теперь продолжительность конференций не ограничена, а максимальное число участников выросло до 100. Отличий от Zoom тоже хватает: например, у WebEx смена фона поддерживается только в приложении для iPhone/iPad, зато опросы доступны даже в бесплатной версии. WebEx часто используется в крупных компаниях, где уже работают другие продукты Cisco.

Один из популярнейших пакетов для совместной работы Microsoft Teams давно поддерживает видеозвонки, а с марта его бесплатная версия усилилась дополнительными возможностями. Так что Teams – вполне логичный выбор для деловых веб-конференций, особенно если ваша компания активно пользуется приложениями Microsoft.

В отличие от конкурентов, Teams предлагает дополнительные инструменты для совместной работы – чаты, хранилище файлов, бесплатные веб-версии Word и Excel. Видеоконференции – не главная-единственная функция приложения, так что по гибкости и функциональности в этом плане Teams может проигрывать своим узкоспециализированным конкурентам. Но даже в бесплатной версии Teams поддерживает групповые видеозвонки до 50 человек и умеет размывать фон (пока только в версии для компьютеров, но обещают скоро добавить и в Teams для iPhone/iPad). Правда, организация крупных совещаний (до 250 участников), запись и планирование видеоконференций уже потребуют платного аккаунта – а он стоит от $60 в год.

Говоря о приложениях для видеоконференций с прицелом на удаленную работу, не стоит забывать и о привычных массовых программах видеозвонков: Apple FaceTime поддерживает до 32 участников, Facebook Messenger – до 50. Название приложения Google Duo обманчиво намекает, что оно поддерживает лишь видеозвонки один на один, но нет – недавно компания увеличила лимит участников до 12.

Один из ветеранов рынка видеозвонков –Skype –​ недавно предложил функцию Meet Now для быстрой организации видеоконференций, причем участникам даже необязательно устанавливать приложение и создавать учетную запись – хватит просто браузера, последних версий Chrome или Edge. Максимум одновременных участников конференций в Skype – 50 человек.

Из относительно новых игроков стоит обратить внимание на Houseparty: в США популярность этого приложения для неформальных видеопосиделок с друзьями растет взрывными темпами. Оно бесплатное, и хотя видеозвонки ограничены восемью участниками одновременно, максимально неформальный формат и встроенные игры привлекают миллионы людей. Houseparty поддерживает видеопочту и интегрируется с вашими контактами из Facebook/Snapchat.

P.S. Это далеко не полный список: для видеоконференций еще используют полностью платную GoToMeeting, бесплатную браузерную Jitsi Meet, пришедшего из мира видеоигр Discord и многие другие – так что если ни одно из вышеприведенных приложений вам не подошло, смело наберите в любимом поисковике “программы для видеоконференций” и попробуйте другие варианты.