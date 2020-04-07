 

Мнение: Подборка от Warships Porn

07.04.2020, 7:15, Разное


Линейные крейсера "Шарнхорст" и "Гнейзенау", а также тяжелый крейсер "Адмирал Хиппер" в порту оккупированного Тронхейма. 11 июня 1940 года.

Подборка интересных фотографий с замечательного канала "Warships Porn". Подписан на него уже года два – авторы канала регулярно радуют публикацией редких фотографий посвященных истории кораблестроения и войны на море.


Концептуальный гибрид линкора и авианосца. На практике подобных мутантов смогли сделать японцы.


Спуск авианосца "Рига" (будущий "Варяг") в Николаеве. Тогда на территории УССР могли строить таких гигантов.


Авианосец "Варяг" уводят через Босфор в Китай.


Башня главного калибра линкора "Дюк оф Йорк"


Австро-венгерский броненосец "Будапешт". 1902 год.


Утилизация крейсера "Де Мойн"


Авианосец "Адмирал Кузнецов" в плавдоке в Кольском заливе. 2015 год.


Авианосец "Ляонин" на заправке


Соединение "H" – линейный крейсер "Ринаун", линкор "Малайя" и авианосец "Арк Ройял" проходят Гибралтарский пролив. Июль 1940


Американские эксортные авианосцы в Атлантике. Август 1942 года.


АПЛ "Архангельск" и "Северсталь" в Северодвинске.


Вертолетоносец "Иводзима"


Надстройка авианосца "Саратога".


2-я бригада линкоров в Гельсингфорсе. 1914-1915.


АПЛ "Даниэль Бун" перед спуском.


Авианосец "Принц Уэльский" возвращается в Портсмут.


Злосчастный норвежский фрегат "Хельге Ингстад" после подъема. Май 2019-го года.


Итальянский тяжелый крейсер "Больцано" с подсветкой. Середина 30х годов.


Замерзший корейский эсминец во Владивостоке. 2014-й год.


Запуск гидросамолета с итальянского тяжелого крейсера "Фиуме". 1935-й год.


Броненосец "Айова" переоборудованный в радиоуправляемый корабль-мишень.


Итальянский эсминец "Нембо" потопленный в Тобруке британской авиацией в июле 1940-го года.


Подводная лодка "U-96" на которой служил автор романа "Das Boot", по которому был снят одноименный фильм.


Проводка конвоя на Мальту. Легкий крейсер "Клеопатра" ставит дымы, пытаясь помешать атаке итальянской авиации.


Американский флот на якоре в заливе Гуантаномо. 1927-й год.


Флот Австро-Венгерской Империи. 1917-й год. Флоту как и Империи осталось совсем недолго.


Французский линкор "Прованс" после затопления в Тулоне. 1942-й год.


Американский эсменец "Блю". 1962-й год.


Тяжелый крейсер "Адмирал Хиппер" в сухом доке в оккупированном нацистами Бресте.


В гавани Портсмута. Авианосцы "Куин Элизабет" и "Принц Уэльский", а также эсминец "Дефендер".


Переоборудование супертанкера в госпитальное судно. 1985-й год. Одно из таких сейчас задействовано в Нью-Йорке.


Линкор "Миссисипи" в сухом доке. 22 октября 1940 года.


Пуск ракет с корейского эсминца во время американо-японских учений.


Возвращение на базу итальянской подводной лодки "Альпино Баньолини" из боевого похода, где она потопила британский легкий крейсер "Калипсо".


Авианосец "Энтерпрайз" в бою у Санта-Крус. 26 октября 1942 года


Сдавшиеся британцам подводные лодки Кригсмарине отстаиваются на реке Фойл в Северной Ирландии. 1945 год.


Американский тяжелый крейсер "Портленд". 1937-й год.


Американские авианосцы на базе в Сан-Диего


Авианосец "Нимиц" во время приема топлива.


Списанный броненосец "Алабама" после попадания фосфорной бомбы во время учений морской авиации. 1921-й год.


Итальянский легкий крейсер "Луиджи Кадорна" проходит Коринфский канал в годы второй мировой войны.


Пожар на итальянском эсминеце "Уголино Вивальди" после попадания британского снаряда в бою у Пантеллерии. 15 июня 1942 года.


Китайский эсминец проекта 052 ведет огонь во время совместный российско-китайский учений.


"Худ" и "Вэлиант" под ударом итальянских бомбардировщиков". Снимок сделан с авианосца "Арк Ройял".


АУГ "Теордора Рузвельта" в Южно-китайском море. 15 марта 2020-го года. Через несколько дней пришлось спешно уходить на Гуам.


Линкор "Нельсон" в Скапа-Флоу.


Японский эсминец "Чокай" проходит рядом с американским авианосцем "Китти Хок"


Чистка снега с пусковым установок атомного крейсера "Петр Великий"


Акустические эксперименты с моделью АПЛ типа "Борей"


Голландцы отрабатывают высадку десанта на остров Кюрасао.


Человек и руль АПЛ типа "Акула"


Британский эсминец "Киплинг". 2-я битва при Сирте.


Спуск ледокола "Ермак" на верфи в Ньюкасле. 1898-й год.


Индийский авианосец "Викрамадитья" (бывший "Адмирал Горшков")


Греческий броненосец "Килкис" (бывший американский "Миссисипи") потопленный немецкой авиацией 23 марта 1941 года на базе в Саламине.


Будущее противолодочной войны. Американская фантазия 1961-го года.


Голландские моряки в пустыне Сахара.

В общем, кому понравилось, по ссылке https://twitter.com/WarshipPorn еще много такого

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / У главврача больницы в Коммунарке выявили коронавирус

05.04 / Мнение: Распад наглядно

15.03 / Метемпсихоз

09.02 / Перечислены распространенные ошибки при приеме антибиотиков

20.03 / Князь Монако Альбер II подробно рассказал, почему решил провериться на коронавирус и как протекает болезнь

27.03 / В МВФ заявляют о рецессии мировой экономики

04.02 / Личное: Священная корова

07.04 / Линейка Apple iPhone 12 будет представлена четырьмя новыми моделями

10.02 / Почему Россия прощает советские долги, а Китай скупил за кредиты полмира

19.03 / Личное: Спасайте ваши деньги лучше!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска