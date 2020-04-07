Мнение: Подборка от Warships Porn

07.04.2020, 7:15, Разное



Линейные крейсера "Шарнхорст" и "Гнейзенау", а также тяжелый крейсер "Адмирал Хиппер" в порту оккупированного Тронхейма. 11 июня 1940 года.

Подборка интересных фотографий с замечательного канала "Warships Porn". Подписан на него уже года два – авторы канала регулярно радуют публикацией редких фотографий посвященных истории кораблестроения и войны на море.



Концептуальный гибрид линкора и авианосца. На практике подобных мутантов смогли сделать японцы.



Спуск авианосца "Рига" (будущий "Варяг") в Николаеве. Тогда на территории УССР могли строить таких гигантов.



Авианосец "Варяг" уводят через Босфор в Китай.



Башня главного калибра линкора "Дюк оф Йорк"



Австро-венгерский броненосец "Будапешт". 1902 год.



Утилизация крейсера "Де Мойн"



Авианосец "Адмирал Кузнецов" в плавдоке в Кольском заливе. 2015 год.



Авианосец "Ляонин" на заправке



Соединение "H" – линейный крейсер "Ринаун", линкор "Малайя" и авианосец "Арк Ройял" проходят Гибралтарский пролив. Июль 1940



Американские эксортные авианосцы в Атлантике. Август 1942 года.



АПЛ "Архангельск" и "Северсталь" в Северодвинске.



Вертолетоносец "Иводзима"



Надстройка авианосца "Саратога".



2-я бригада линкоров в Гельсингфорсе. 1914-1915.



АПЛ "Даниэль Бун" перед спуском.



Авианосец "Принц Уэльский" возвращается в Портсмут.



Злосчастный норвежский фрегат "Хельге Ингстад" после подъема. Май 2019-го года.



Итальянский тяжелый крейсер "Больцано" с подсветкой. Середина 30х годов.



Замерзший корейский эсминец во Владивостоке. 2014-й год.



Запуск гидросамолета с итальянского тяжелого крейсера "Фиуме". 1935-й год.



Броненосец "Айова" переоборудованный в радиоуправляемый корабль-мишень.



Итальянский эсминец "Нембо" потопленный в Тобруке британской авиацией в июле 1940-го года.



Подводная лодка "U-96" на которой служил автор романа "Das Boot", по которому был снят одноименный фильм.



Проводка конвоя на Мальту. Легкий крейсер "Клеопатра" ставит дымы, пытаясь помешать атаке итальянской авиации.



Американский флот на якоре в заливе Гуантаномо. 1927-й год.



Флот Австро-Венгерской Империи. 1917-й год. Флоту как и Империи осталось совсем недолго.



Французский линкор "Прованс" после затопления в Тулоне. 1942-й год.



Американский эсменец "Блю". 1962-й год.



Тяжелый крейсер "Адмирал Хиппер" в сухом доке в оккупированном нацистами Бресте.



В гавани Портсмута. Авианосцы "Куин Элизабет" и "Принц Уэльский", а также эсминец "Дефендер".



Переоборудование супертанкера в госпитальное судно. 1985-й год. Одно из таких сейчас задействовано в Нью-Йорке.



Линкор "Миссисипи" в сухом доке. 22 октября 1940 года.



Пуск ракет с корейского эсминца во время американо-японских учений.



Возвращение на базу итальянской подводной лодки "Альпино Баньолини" из боевого похода, где она потопила британский легкий крейсер "Калипсо".



Авианосец "Энтерпрайз" в бою у Санта-Крус. 26 октября 1942 года



Сдавшиеся британцам подводные лодки Кригсмарине отстаиваются на реке Фойл в Северной Ирландии. 1945 год.



Американский тяжелый крейсер "Портленд". 1937-й год.



Американские авианосцы на базе в Сан-Диего



Авианосец "Нимиц" во время приема топлива.



Списанный броненосец "Алабама" после попадания фосфорной бомбы во время учений морской авиации. 1921-й год.



Итальянский легкий крейсер "Луиджи Кадорна" проходит Коринфский канал в годы второй мировой войны.



Пожар на итальянском эсминеце "Уголино Вивальди" после попадания британского снаряда в бою у Пантеллерии. 15 июня 1942 года.



Китайский эсминец проекта 052 ведет огонь во время совместный российско-китайский учений.



"Худ" и "Вэлиант" под ударом итальянских бомбардировщиков". Снимок сделан с авианосца "Арк Ройял".



АУГ "Теордора Рузвельта" в Южно-китайском море. 15 марта 2020-го года. Через несколько дней пришлось спешно уходить на Гуам.



Линкор "Нельсон" в Скапа-Флоу.



Японский эсминец "Чокай" проходит рядом с американским авианосцем "Китти Хок"



Чистка снега с пусковым установок атомного крейсера "Петр Великий"



Акустические эксперименты с моделью АПЛ типа "Борей"



Голландцы отрабатывают высадку десанта на остров Кюрасао.



Человек и руль АПЛ типа "Акула"



Британский эсминец "Киплинг". 2-я битва при Сирте.



Спуск ледокола "Ермак" на верфи в Ньюкасле. 1898-й год.



Индийский авианосец "Викрамадитья" (бывший "Адмирал Горшков")



Греческий броненосец "Килкис" (бывший американский "Миссисипи") потопленный немецкой авиацией 23 марта 1941 года на базе в Саламине.



Будущее противолодочной войны. Американская фантазия 1961-го года.



Голландские моряки в пустыне Сахара.

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