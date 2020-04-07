Российские военные медики начали прием пациентов в Белграде

07.04.2020, 7:30, Новости дня

Две бригады российских военных врачей после проведения дезинфекции в медицинском клиническом центре имени «Драгиша Мишович» в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщили в Минобороны России.

«После проведения дезинфекции в медицинском клиническом центре имени «Драгиша Мишович» в сербской столице Белграде две бригады российских военных врачей, начали прием пациентов, имеющих подозрение на заболевание коронавирусной инфекцией», – цитирует представителя военного ведомства ТАСС.

Российские медики в первую очередь изучили организацию лечебного процесса, ознакомились с диагностическим оборудованием и спецификой работы сербских коллег. «Военные специалисты проводят комплексную диагностику пациентов, собирают анамнез, вырабатывают и предлагают тактику лечения на основе международных стандартов оказания медицинской помощи», – уточнили в Минобороны России.

Кроме того, пять российских врачебно-сестринскиих бригад направлены для оценки эпидемиологической обстановки в города Чуприя, Нови Пазар, Чачак, Лесковац и Крагуевац. «Они консультируют сербских коллег по вопросам организации карантинных и дезинфекционных мероприятий, делятся опытом лечения высокопатогенных болезней», – отметили в российском министерстве.

Еще одна бригада медиков ежедневно контролирует состояние здоровья российских военнослужащих, находясь в резерве для реагирования на экстренные изменения эпидемиологической обстановки.

В свою очередь специалисты радиационной, биологической и химической защиты (РХБЗ) провели санобработку в Белградской инфекционной больнице и клиническом центре «Земун», куда доставляют большую часть пациентов с подозрением на COVID-19 для первичной диагностики. После их распределяют в соответствии со степенью сложность протекания болезни по другим медицинским учреждениям. Другая группа военнослужащих РХБЗ провела дезинфекцию городской больницы города Валево, где обработано более 45 тыс. квадратных метров помещений и 20 тыс. квадратных метров прибольничной территории.

Накануне российские военные врачи начали круглосуточный прием и лечение больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо.

В понедельник число заразившихся коронавирусом в мире превысило 1,2 млн человек, количество жертв достигло 70 тыс. 590 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.