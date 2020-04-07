Желающих вылететь в Россию из США не набралось даже на один рейс

07.04.2020, 7:30, Новости дня

Числа заявок от российских граждан пока недостаточно даже для выполнения одного рейса из США, несмотря на то что межведомственная комиссия при Росавиации готова возобновить вывоз россиян из этой страны, сообщил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Как отметил посол, необходимо понять, сколько в действительности россиян планируют вернуться на родину. Он напомнил, что «для этого важно каждому соотечественнику, нацеленному на выезд из США в Россию, зарегистрироваться в соответствующем разделе портала «Госуслуги», передает РИА «Новости».

Пока заявок на этом сайте «явно недостаточно для направления сюда даже одного самолета», констатировал дипломат.

В субботу правительство установило порядок помощи российским гражданам, застрявшим за рубежом. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что выделенные правительством деньги для помощи россиянам, застрявшим за рубежом, поступили в МИД.

По данным ВОЗ, число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло на 77,2 тыс. человек, 4,8 тыс. пациентов умерли; общее число заболевших в мире превысило 1,21 млн, умерли 67 тыс. 594 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.