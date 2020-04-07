Линейка Apple iPhone 12 будет представлена четырьмя новыми моделями

07.04.2020, 7:30, Разное

Американский технологический гигант Apple осенью текущего года может презентовать линейку iPhone 12. Ряд новинок, по данным сетевых источников, будет представлен четырьмя новыми моделями смартфонов.

В новую линейку «яблочного» бренда войдут два iPhone 12 с 5,4- и 6,1-дюймовыми IPS-экранами, а также две «продвинутые» модели iPhone 12 Pro с AMOLED-дисплеями диагональю 6,1 и 6,7 ˝. По имеющейся информации, базовые гаджеты оснастят основной камерой с двумя модулями, разрешение которых пока остаётся неизвестным. Относительно топовых моделей известно о наличии тройной камеры и лидара, обеспечивающего более точное определение глубины сцены.

Производительность всей линейке iPhone 12 обеспечит фирменный процессор Apple A14. Ожидается поддержка гаджетами 5G-сетей. Точная дата премьеры новинок не сообщается, но, предположительно, она должна, традиционно для компании, пройти в сентябре, однако может «сдвинуться» на 1-2 месяца из-за пандемии коронавируса в мире.