У МВФ появились новые требования к Украине

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07.04.2020, 7:16, Новости дня

Международный валютный фонд и Всемирный банк требуют от украинских властей изменить закон о рынке земли, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Василий Нимченко.

«Я думаю, что не воспринимает (редакцию принятого закона) и Всемирный банк, и МВФ не воспринимает, и те частные кредиторы, которые содержат государство Украина на сегодняшний день, начиная с прошлого года, как это было», – передает РИА «Новости» слова Нимченко.

Напомним, Верховная рада Украины на внеочередном заседании приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Решение поддержали 259 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. Для вступления в силу документ должен подписать президент Украины Владимир Зеленский.

До этого Рада приняла в первом чтении другой законопроект, являющийся условием предоставления кредита от МВФ. Он должен урегулировать вывод с рынка неплатежеспособных банков и перекрыть их возврат экс-владельцам, в частности, возврат Приватбанка бизнесмену Игорю Коломойскому.

Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство активно ведет переговоры с МВФ о предоставлении помощи для борьбы с коронавирусом. Позже Зеленский заявил, что Киеву удалось договориться с фондом об увеличении размера новой программы финансовой поддержки с 5 до 8 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как закон о продаже земли подвел Украину к новому Майдану.



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