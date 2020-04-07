Надежду Бабкину с диагнозом двусторонняя пневмония ввели в кому

07.04.2020, 7:09, Разное

Российскую певицу Надежду Бабкину врачи решили ввести в искусственную кому из-за диагностированной у нее обширной двусторонней пневмонии. Об этом сообщило издание «Московский Комсомолец», сославшееся на собственные источники.

Проблема заключается в том, что ранее Надежда Бабкина проходила тест на коронавирус, но его результаты оказались отрицательными. Однако у певицы развилась обширная двусторонняя пневмония, а клиническая картина заболевания указывает на наличие COVID-19. Медики называют состояние певицы стабильно тяжелым, а положение — пограничным, но в кому ее ввели для более эффективного лечения.

По словам врачей, коматозное состояние способствует эффективной работе аппарата ИВЛ, поскольку человек лежит без движения и не может случайно сбить трубку. Такое оборудование очень часто используют при двусторонней пневмонии. Медики отмечают, что они сейчас наблюдают положительную динамику, поэтому шансы на выздоровление Надежды Бабкины оцениваются высоко.

Стоит отметить, что из-за мутации вируса ранее проведенные тесты на COVID-19 могли показать отрицательный результат.