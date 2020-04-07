Количества желающих уехать из США жителей России недостаточно даже для одного рейса

07.04.2020, 7:09, Разное

Анатолий Антонов, занимающий пост посла РФ в США, рассказал, что рабочая группа при Росавиации, координирующая возвращение граждан на родину из-за рубежа, намерена возобновить «вывозные» рейсы. При этом количества изъявивших желание уехать россиян пока недостаточно даже для одного вылета.

Посол объяснил, что жители России, пребывающие на данный момент в США и в связи с пандемией в мире коронавируса COVID-19 желающие вернуться, должны пройти регистрацию на интернет-портале Госуслуг. Пока данную процедуру прошло мало людей и Антонов призывает остальных сделать это, чтобы видеть реальное число россиян, которые хотят уехать, так как на текущий момент организовать рейс не представляется возможным из-за небольшого числа пассажиров.

Регистрация на сайте, отметил посол РФ, является одним из обязательных условий для вывоза граждан из США. Сюда же относится наличие у человека авиабилетов либо готовность и намерение их купить. Немногим ранее представители посольства заявляли, что количество желающих вернуться на родину россиян варьируется в районе 2-х тысяч, поэтому ожидался вылет в минувшую пятницу, 3 апреля, из аэропорта Нью-Йорка самолёта с 250 пассажирами на борту, но позже этот рейс был отменён.