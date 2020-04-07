Ученые определили влияние прививки БЦЖ на заболеваемость коронавирусом

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07.04.2020, 7:08, Новости дня

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила, что в странах с программами вакцинации от туберкулеза в десять раз меньше случаев заражения коронавирусом по сравнению с государствами, где данная программа не проводится, информирует издание The IrishTimes со ссылкой на исследование специалистов.

В ходе анализа ученые сравнили показатели распространения и смертности от COVID-19 и наличие программы вакцинации от туберкулеза в 178 странах, передает РИА «Новости».

«За 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией БЦЖ, тогда как заболеваемость COVID-19 при отсутствии такой программы составила 358 на один миллион. Уровень смертности составил 4,28 на 1 млн в странах с программами БЦЖ и 40 на один миллион в странах без такой программы», – утверждает один из исследователей Пола Хегарти.

Отмечается, что исследование в значительной степени является статистическим и сопровождается рядом оговорок из-за возможного наличия факторов, затрудняющих трактовку его результатов. По словам Хегарти, для снижения вероятности ошибок специалисты пересмотрели статистику заболеваемости COVID-19 и провели сравнения по странам.

«Мы не ожидали увидеть столь заметную разницу», – подчеркнул исследователь.

Американские специалисты по эпидемиологии ранее высказали гипотезу о том, что различия в скорости распространения вируса COVID-19 и смертности от него могут зависеть от того, как широко применялась в той или иной стране вакцина БЦЖ (прививка от туберкулеза). Некоторые специалисты отмечают, что от коронавируса сильнее всего пострадали те страны, в которых универсальная вакцинация с помощью БЦЖ не была принята, в том числе Италия, Нидерланды и США.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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