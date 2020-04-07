США вступили в «неделю пиковой смертности» от коронавируса

07.04.2020, 7:00, Новости дня

США вступили в «неделю пиковой смертности» от коронавируса, как назвал ее один чиновник. На этом фоне федеральный надзорный орган сообщил, что больницы изо всех сил пытаются сохранить и расширить свои возможности по уходу за инфицированными пациентами.

По данным Reuters, число умерших от коронавируса в США в понедельник превысило 10 тысяч и стремительно приближается к показателям Италии и Испании, где жертвами болезни стали 16 тысяч и 12,5 тысяч человек, соответственно.

«Это будет неделя пиковой госпитализации, пиковых поступлений в отделения интенсивной терапии и, к сожалению, пиковой смертности», – заявил врач и член рабочей группы Белого дома по коронавирусу адмирал Бретт Жируа, выступая в программе «Доброе утро, Америка!» на канале АВС.

Он выразил особую тревогу в связи с ситуацией в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, а также в городе Детройте.

Выступая на брифинге в Белом доме, посвященном коронавирусу, президент Трамп заявил, что количество жертв COVID-19 на этой неделе вырастет.

«Вероятнее всего, это будет самая тяжелая неделя. К сожалению, будет очень много смертей, но меньше, чем если бы мы ничего не предприняли, – сказал он. – Мы подходим к тому моменту, когда будут действительно очень плохие цифры. Мы хотим, чтобы эти цифры были намного ниже, чем они будут. И мы сделаем это. Я полагаю, что мы, вероятно, никогда не видели ничего подобного, возможно только во время войны».

Жируа также появился в программе «Сегодня» на канале NBC, где заявил: «Независимо от того, живете ли вы в маленьком американском городке или в "Большом Яблоке", все восприимчивы к этой болезни, и всем нужно соблюдать меры предосторожности, о которых мы говорили».

Распоряжения губернаторов штатов об ограничениях на выход из дома затронули более 90 процентов американцев. Лишь восемь штатов пока не ввели подобные ограничения.

Доклад офиса генерального инспектора министерства здравоохранения и социальных служб показал, что «острый дефицит» материалов для тестирования и длительное ожидание результатов тестирования ограничивают возможности больниц по мониторингу состояния здоровья персонала и пациентов.

«Больницы также описали существенные трудности с сохранением и расширением возможностей по уходу за пациентами», – говорится в докладе, представленном как срез проблем, с которыми больницы столкнулись в середине марта. Принимаются меры для решения этих проблем, говорится в документе.

Офис генерального инспектора отметил, что «противоречивые указания федеральных органов, властей штатов и муниципалитетов» сбивали с толку больницы и общественность, в то время как масштабный дефицит средств индивидуальной защиты создал угрозу для персонала больниц и пациентов.

Несмотря на мрачные предупреждения, по крайней мере одна модель развития событий дает надежду на то, что смертность начала снижаться.

Модель, разработанная Вашингтонским университетом, на которую ссылаются некоторые федеральные чиновники и представители штатов, в настоящее время предсказывает 81766 смертей от коронавируса к 4 августа, что на 12 тысяч меньше по сравнению с прогнозом, составленным на выходных.

Модель, которая регулярно корректируется по мере поступления новых данных, предсказывает пиковую потребность в больничных койках 15 апреля и суточную смертность на уровне 3130 человек 16 апреля.