Пост-коронавирусный мировой порядок и «новый триумвират» Си — Трамп — Путин

07.04.2020, 6:50, Разное

6 апреля 2020

Си Цзиньпин, Владимир Путин и Дональд Трамп. Иллюстрация: wem.az

Примерно год назад, в конце марта 2019 года, ветеран американской дипломатии Генри Киссинджер дал интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. Как пишет о Киссинджере портал «Царьград», «он остаётся одной из наиболее влиятельных фигур непубличной сферы политики Запада, намного более важной, чем публичная, в которой реализуется, но не формулируется текущая политика, ибо именно там — за кулисами — разрабатывается долгосрочная стратегия».

В этом интервью годичной давности «стратег-глобалист» объяснил разницу в американо-российских отношениях между ситуацией в советские времена и теперешней: «Тогда была холодная война, а сейчас её нет».

По словам Киссинджера, во времена СССР «на повестке дня стояла задача ослабления конфронтации», а сейчас — «задача создания нового мирового порядка», причём «в процессе его создания должны участвовать все государства, с убеждением, что в этом миропорядке им всем будет место».

«Как я уже сказал, РФ должна участвовать в решении всех мировых проблем. И в конечном итоге так и будет», — подчеркнул Киссинджер.

И вот, на фоне пандемии коронавируса, который на глазах меняет привычный облик мира, Генри Киссинджер пишет статью, в которой возвращается к вопросу о «создании нового мирового порядка». «Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой порядок» — так озаглавлена его статья, опубликованная им накануне, 5 апреля 2020 года.

«Когда пандемия Covid-19 закончится, учреждения многих стран будут восприняты как потерпевшие неудачу, — прогнозирует Киссинджер, — реальность такова, что мир никогда не будет прежним после коронавируса».

Таким образом, необходимо констатировать, что эпидемия коронавируса Covid-19 стала спусковым крючком для реализации того сценария, о котором как о неизбежном еще год назад говорил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер — «ослабление конфронтации» между странами на фоне общей угрозы и «создание нового мирового порядка».

Второе: как мы видим, «в процессе его создания участвуют все государства».

Каким же будет новый мировой порядок после столь «своевременно» возникшей или спровоцированной искусственно «глобальной эпидемии»? Здесь необходимо напомнить пророчества другого старожила и корифея американской стратегический мысли — Збигнева Бжезинского.

Незадолго до своей смерти Бжезинский был вынужден признать провал своей первоначальной концепции о том, что новый мировой порядок будет построен «против России, за счёт РФ и на обломках России». Напомним, она была оформлена в книге «Великая шахматная доска», написанной Бжезинским в 1997 году.

Однако решительные действия на мировой политической арене президента Владимира Путина позволили РФ избежать роли жертвенного агнца, которая была ей уготована Бжезинским и Ко. С Россией пришлось считаться — как с одним из центров силы на глобальной «шахматной доске». Заявка на этот статус была сделана в речи Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году, а конкретные действия предприняты им же на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке позднее.

Альтернативная реальность заставила Бжезинского существенно скорректировать подходы непосредственно перед смертью в своей последней статье, которую он написал в конце 2017 года на обломках однополярного мира и в преддверии кончины либерализма. В ней Бжезинский констатирует:

«Идеальным геополитическим ответом на кризис глобальной силы станет тройственная связь между США, Китаем и США».

Фактически американский стратег спрогнозировал возникновение на мировой политической арене «равностороннего (но не равноправного) треугольника отношений» между Пекином, Вашингтоном и Москвой.

А теперь посмотрим, какие процессы протекают в наши дни, параллельно, как пишет Киссинджер, «с запуском параллельного мероприятия для перехода к пост-коронавирусному порядку».

Прежде всего мы наблюдаем передел рынков и сфер влияния на глобальном уровне. «Учреждения целого ряда стран терпят неудачу». Рискнем предположить, что целый ряд стран постигнет настоящая катастрофа, когда ресурсных и организационных возможностей не будет хватать, чтобы спасти государственную систему, население, национальную валюту и территориальную целостность. Не исключены вспышки локальных вооруженных конфликтов. В таких условиях правительства будут обращаться за помощью к центрам силы нового мирового порядка.

Основная битва на текущий момент, казалось бы, протекает на нефтяном рынке. Однако надо понимать, что это лишь видимая часть айсберга. Президент США Дональд Трамп не развил бы столь бурную деятельность только из-за кризиса американских добывающих компаний. Это в РФ нефтянка — «наше все». Американцы в 2008—2009 годах, не дрогнув, слили Enron, Merill Lynch, Salomon Brothers, значившие для американской экономики больше, чем нефтяная отрасль сейчас.

В результате многоходовки жители США принуждают саудитов и Россию к снижению добычи нефти. При этом сами ее снизить в принципе не в состоянии. Здесь Штаты упираются в принятый в феврале прошлого года закон NOPEC, пролоббированный Трампом. Этот закон запрещает американским производителям нефти в какой-либо форме вступать в картельный сговор с кем-либо. То есть сейчас даже при всем желании снизить добычу (которое не просматривается у крупнейших американских нефтяных компаний — Exon и Shevron) жители США не могут взять на себя соответствующие обязательства. По факту они могут только добровольно декларировать о снижении без каких-либо обязательств. Таким образом, встаёт вопрос, что США могут предложить РФ и саудитам в ответ на решение ОПЕК+ о снижении добычи?

РФ — как минимум отмену части санкций. Можем предположить, что вскоре с РФ будет снят ряд именно американских санкций: «Роснефть трейдинг», «Северный поток — 2», по линии «Ростеха» запрет на поставку в РФ оборудования и технологической продукции. В ответ на снятие части санкций РФ позволит США восстановить утраченную стратегическую инициативу на Ближнем и Среднем Востоке и в Ливии.

В условиях нейтралитета РФ Трамп предложит саудитам окончательное решение проблемы Ирана, наглухо лишающее его возможности что-либо вывозить на экспорт. Этого можно достигнуть, например, путём введения санкций против компаний, осуществляющих транспортировку нефти танкерами. А своими силами, даже с привлечением китайцев (если они, конечно, решатся), персы не справятся. Индусы уж точно «отползут» от иранской нефти. Плюс Трамп «нагибает» канадцев и мексиканцев. При том что Канада экспортирует в США 3,6 миллионов баррелей нефти в день, РФ ~ 600 000, саудиты ~ 500 000.

Общее потребление нефти в США до пандемии было 20 миллионов баррелей в сутки. Так что Трампу есть чем «торгануть». Он вполне может настропалить именно канадцев занять жесткую позицию против Ирана, чтобы не было очередных обвинений в адрес США об отсутствии гуманизма в отношении персов в период вселенской катастрофы. Таким образом, надавливая на Иран, Трамп может добиться новых всполохов войны на Ближнем Востоке.

Ближний Восток — это четыре точки: Турция, Иран, Сирия, Ирак (Курдистан). Для Трампа жизненно важно вернуть США в этом регионе стратегическую инициативу, что позволит ему вычистить из Госдепа и разведсообщества остатки «клинтоноидов» и «бушистов», контролирующих и формирующих огромную часть внешнеполитической повестки США, в первую очередь в отношении вышеуказанных стран. Зачистив Госдеп, Пентагон и разведсообщество, Трамп уберет неконтролируемые внешнеполитические риски для себя — типа январской атаки хуситов на саудитов.

Внутри США для Трампа нет глобальных рисков, мешающих переизбранию. Китайцы, несмотря на «торговую войну», и РФ поддержат его в любой публичной форме, особенно сейчас, когда прибытие самолета с обычным медоборудованием в общественном сознании равноценно акту великого человеческого милосердия.

Таким образом, на мировые процессы необходимо смотреть через призму общих интересов формирующегося триединства («тройственная связь»): Трамп («трамписты»), Китай имени председателя Си, который провёл огромную работу по зачистке партии (знаковых функционеров эпохи Дэн Сяопина, убрав некоторых в прямом смысле слова), и РФ Владимира Путина. Вот и новый триумвират.

Вопрос: кто остался за геополитическим бортом?

Верно, Евросоюз, за исключением вовремя отползших британцев. Окончательную утрату роли Евросоюза будем наблюдать, когда по итогам преодоления пандемии глобалистские структуры начнут грабительски закредитовывать правительства пострадавших стран. Из-под этого бремени итальянцы, испанцы, французы, не говоря о прочих европейцах, в XXI веке точно не вылезут. Экономически удержатся немцы, но они и так с 1945 года ограничены в плане военно-технического развития.

Жаль, что РФ скормили отмену санкций, да и то не всех, то есть по факту бюрократических решений, создание которых не потребовало от американцев каких-либо затрат (!), а итоговая цена действий санкционных мер для нас стала колоссальной, и нефтяной пряник, кроме которого у нас, в общем-то, ничего и нет.

А в итоге баланс сил в мире действительно изменился, по факту — за пару недель. Что и прогнозировал Киссинджер год назад. Однако насколько оправдано «убеждение стран мира, что в этом новом миропорядке им всем будет место«? Ответ на этот вопрос старожил американской политики и апологет глобализма предусмотрительно опустил, потому что с его позиции и с позиции США он отнюдь не является самым важным вопросом.

Виктор Якубян, специально для EADaily