Забытая история про группу йети из Непала

07.04.2020, 6:59, Разное

В 1957 году в журнале "Sports Afield" появилась удивительная статья под названием "Я встретил отвратительного Снежного человека (Правдивая история)", за авторством Джорджа Мура. Ныне эта любопытная история оказалась практически забыта.

Мур был американским врачом и в июне 1953 года отправился в непальские горы. До этого Мур жил в Непале 2 года и работал консультантом в области общественного здравоохранения. Эта работа требовала иногда совершать походы в отдаленные и изолированные горные деревушки.

Целью нового похода было расследование вспышки тифа, которая произошла на самой границе с Тибетом. Вместе с Муром шел другой американский исследователь – энтомолог Джордж Брукс. Вели их вместе с носильщиками вещей несколько местных шерпов-гидов (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Когда вся группа оказалась на перевале под названием Gosainkund Pass, на них внезапно налетел злобный шторм. Видимость резко снизилась, над людьми нависли черные тучи, а потом хлынул дождь с сильным ветром. В попытке найти убежище и переждать шторм, группа укрылась в сыром низкорослом лесу.

В этом лесу на людей неожиданно напали какие-то личинки или черви, они лезли из мокрой земли по ногам, пытались присосаться к коже как пиявки и люди едва успевали отдирать их от себя.

В какой-то момент Мур и Брукс опередили своих проводников, потому что спешили поскорее преодолеть это неприятное место. А потом Брукс остановился, чтобы отодрать от своего сапога очередную пиявку. Мур взглянул в его сторону и внезапно заметил какое-то движение в зарослях рододендрона позади Брукса. Брукс, заметив его встревоженный взгляд, тут же забыл про свой сапог и встав, тоже начал всматриваться в этот куст.

Почти одновременно они вытащили револьверы из кобуры и осмотрелись в попытке отступить от предполагаемого опасного хищника. Справа от них был опасно крутой склон, а позади поднимался вверх склон, по которому они сюда спустились. Они замерли и стало совсем тихо, оглушающе тихо.

Когда они наконец рассмотрели в зарослях это существо, они поняли, что ничего подобного ранее никогда не видели. После этого они тут же отбежали подальше и вскарабкались на склон.

"Я долго не забуду это лицо. Сероватая кожа, черные как жуки брови, рот, который был таким широким, словно простирался от уха до уха, длинные желтоватые зубы. Одного этого было достаточно, но эти желтые глаза смотрели на нас с дьявольской хитростью и гневом. О, это лицо! Это был отвратительный Снежный Человек!", – описывал Мур.

Ростом существо было со среднего человека и было покрыто с ног до головы сероватыми волосами. У него были неожиданно тонкие ноги, но очень крепкие мускулистые руки. А позади висело то, что Мур принял за хвост.

Это обезьяноподобное существо выглядело очень злобным. При виде людей оно оскалило зубы и зарычало как дикий зверь. Однако оно вероятно лишь пыталось защитить своих сородичей, потому что Мур и Брукс вдруг заметили, что в зарослях укрывается еще как минимум шесть таких существ, в том числе по видимому самка с детенышем. По крайней мере на шее одного из этих существ сидело подобное существо очень маленького размера.

Вся группа этих существ начала рычать и громко вопить, а потом первое, которое видимо являлось их вожаком, выскочило вперед и выглядело так, словно вот вот нападет на людей. Оба американца решили, что оно прыгнет на них в любую секунду и наставили на существо свои револьверы.

"Мы хорошо видели его, несомтря на туман, но не стреляли пока оно не подошло к нам на три метра. После этого мы разом выстрелили в его сторону, задев дерево и листья. Существо остановилось и в наступившей тишине я крикнул Бруксу "Давай еще один раз!". Мы сделали второй залп, а потом третий. Теперь мы убедили этого демона, он повернулся и убежал в чащу, завывая как раненый койот. Но возбужденные звуки других существ показывали, что они не ушли далеко".

Мур и Брукс не решились покинуть свое укрытие из камней на склоне, зная, что йети бродят совсем рядом, они решили дождаться своих проводников-шерпов и носильщиков. Пока они сидели, они видели как в туманной дымке бродят туда-сюда среди зарослей и деревьев эти обезьяноподобные твари.

Мур слышал их рычание и необычные бормочущие звуки и был убежден, что они так общаются. Он также стал подозревать, что эти существа просто выжидают темноты, чтобы напасть на них.

"Болтовня и рычание вокруг нас становятся все громче, они что-то готовят. "Брукс, стреляй, чтобы убить его и молись", – сказал я ему и постарался запомнить его ответный взгляд. Я встретился с ним в Катманду всего за год до этого, но он успел стать моим другом.

Вдруг Брукс взволнованно произнес "Они перестали разговаривать". Нас окружала жуткая тишина. Что происходило? Я приподнялся выше над камнями, если они начали вылазку для атаки, нам придется беречь каждый патрон. В тусклом свете наши револьверы не были эффективным оружием и они нас уже не боялись. Но было все так же тихо и я не видел никакого движения".

Потом Мур и Брукс услышали еще какие-то звуки и, к их радости, из-за деревьев вышла группа их шерпов. Те странные обезьяноподобные существа кажется насовсем ушли куда-то.

Впоследствии Мур провел еще немало времени в Непале, но больше никогда не видел этих существ. Он также пытался понять, кем они были и провел немало бессонных ночей, ломая голову над этой загадкой. Эти существа беспокоили его так, словно были пиявками, присосавшимися к его коже.

"Что мы видели? Мутантный вид человека? Или обезьяну, которая большая, прямоходящая, адаптированная к жизни на большой высоте и существующая в изоляции? Может быть это какой-то новый вид еще неизвестного животного? Или что-то, что чудом дожило до наших дней из первобытных времен? Эти существа достаточно умны, чтобы скрываться от любопытных глаз, в том числе от шерпов", – подытоживал Мур.