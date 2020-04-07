Изабелла Барт – жизнь женщины-оборотня

07.04.2020, 6:59, Разное

Эта история была описана в книге "Призраки штата Джорджия" (1997) за авторством Нэнси Робертс.

Эмили Изабелла Барт родилась в 1841 году и была третьей дочерью своих родителей. Внешне она очень сильно отличалась от всех родственников. Настолько сильно, что впору было шутить о подмёныше: у Изабеллы были очень густые волосы, широкие брови, темные глаза.

Была у нее еще одна особенность, зубы у нее были заметно заостренными и смотрелось это пугающе. Эта деталь однажды так обеспокоила мать Изабеллы, что она привела уже достаточно взрослую дочь к стоматологу и попросила его "сделать что-нибудь с зубами", чтобы они не выглядели так странно, хотя бы подточить их.

Предполагаемое фото Изабеллы Барт (слева) и ее надгробие (реальное)

Стоматолог осмотрел зубы девушки, но потом сказал, что они выглядят совершенно здоровыми, а если и заострены немного, то в этом нет ничего плохого. "Все мы люди в конце концов плотоядные", – высказался доктор.

К тому времени Изабелла уже регулярно страдала от бессонницы, а вскоре после визита к стоматологу, она и вовсе не могла и глаза сомкнуть по ночам. Ей не помогали лекарства, даже настойка опия (такие тогда были лекарства). Чтобы чем-то занять себя, Изабелла стала выходить из дома и блуждать по ночам по округе, возвращаясь домой незадолго до рассвета (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Тем временем старшая сестра Изабеллы – Сара стала встречаться с молодым парнем, которого родители Сары не одобряли, потому что он был беден по сравнению с ними. Семья этого парня разводила овец.

Однажды утром, когда молодой ухажер Сары как обычно пришел к ее дому, чтобы перекинуться парой слов с возлюбленной, он пояснил Саре, что этой ночью на их овец напал какой-то опасный хищник. Это существо сильно искусало нескольких овец, но никого не убило.

Пастух, охранявший стадо, почему-то ничего не слышал и эта новость напугала Сару и ее мать, которая находилась неподалеку и все слышала. Также рядом находилась и Изабелла, которая вдруг спросила, не был ли этот хищник волком. Вопрос этот показался всем странным, потому что в этой части США всех волков давно уже истребили.

На следующее утро парень Сары снова пришел с плохими новостями, снова на их овец кто-то напал. И так продолжалось и в последующие дни. Вскоре по всей округе заговорили об этом загадочном хищнике, а потом пошли слухи о том, что он на самом деле является оборотнем.

Чтобы убить оборотня, владельцы овец где-то раздобыли кусок серебра и отлили из него пули, которыми зарядили свои ружья. Потом они залегли ночью в засаду и когда на овец стало что-то нападать, начали стрелять в это существо.

Это и в самом деле был волк, по крайней мере так оно выглядело внешне. Но убить его не удалось, он оказался слишком ловким. Лишь одна серебряная пуля попала в него и перебила лапу, после чего волк, хромая, скрылся в темноте.

А на следующее утро в дом Бартов был вызван врач. Изабелла лежала в своей кровати и на ее левой руке в районе запястья была большая рана от огнестрельного оружия. Изабелла рассказала, что случайно повредила себе руку, когда тренировалась в стрельбе.

Когда рука Изабеллы зажила, мать поспешно отправила ее куда-то во Францию, где жили их родственники. И пока Изабеллы не было в Джорджии, все нападения на овец разом прекратились.

К слову во Франции в 16 и 17 веке была настоящая истерия по оборотням. Было как минимум несколько задокументированных случаев, когда огромные волки нападали на животных и людей, а потом некоторые местные жители признавались в том. что это они становились оборотнями и убивали.

Признания эти вероятно были выбиты под пытками, однако факт есть факт. Эти люди не просто сознавались в содеянном, они подобно рассказывали о том, как превращались в оборотня с помощью специальной волшебной мази. Эту мазь надо было втереть в тело и тогда на время ты превращался в животное.

Согласно слухам, когда Изабелла пребывала во Франции, она на самом деле проходила лечение у психиатра. Сообщается, что у Изабеллы вероятнее всего был редкий психиатрический синдром ликантропии. Люди с этим заболеванием уверены в том. что могут физически превращаться в животных.

Когда Изабелла вернулась домой в Джорджию, в округ Талбот, произошло еще несколько слабых атак на овец, после чего овец больше никто не трогал. Изабелла скончалась в 1911 году, а до того так и не вышла замуж и сторонилась людей.