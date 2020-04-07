Россиянка в Индии: недавно я обменяла пиво на гречку, когда вернусь домой – не знаю

07.04.2020, 6:59, Разное

rus.tvnet.lv

Анна. ФОТО: Из личного архива

Россиянка Анна минувшей зимой уехала в Индию, где планировала провести несколько месяцев. Обратный билет она намеревалась купить перед вылетом в Москву – где-то в начале апреля. Однако РФ закрыла международное сообщение, репатриационные рейсы отменены, а в Индии – жесткий карантин. Вернуться в Москву – невозможно. В интервью RUS.TVNET Анна рассказала, как люди меняются едой, а также правда ли, что индийские полицейские бьют людей палками.

Анна находится в деревне Арамболь в штате Гоа. О введении карантина она узнала от знакомых – информации о предстоящих изменениях мало, все узнается “по слухам”.

“Изначально премьер-министр сказал, что в стране карантин на один день – просто сидите все дома 22 марта и никуда не выходите. Многие люди кинулись закупаться, но мы с подругой решили, что нам всего хватит – что там, всего один день. Но когда карантинным объявили следующий день, то мы запаниковали – у нас не было еды, мы даже не купили воды”, – рассказывает Анна. И карантин двумя днями не закончился – пока известно, что он продлится 21 день.

Видео: очередь у магазина в деревне Арамболь, штат Гоа, Индия.

В маленьких магазинах в первые дни карантина начали продавать еду тайком – утром и вечером. Но у некоторых хозяев после этого были проблемы с полицией.

Через несколько дней власти разрешили торговлю в течение нескольких часов утром. Люди сметали все, что видели.

“В магазины перестали запускать – стоишь на улице, говоришь продавцу, что тебе надо, и он это приносит, без возможности посмотреть на полки и сделать выбор”, – рассказывает Анна, отмечая, что сейчас стало немного легче – в магазины в разрешенные часы пускают, предварительно капнув покупателям на руки каким-то дезинфицирующим средством.

В очереди все стоят на расстоянии двух метров друг от друга. Магазины работают до десяти утра, но не факт, что успеешь все купить – часов мало, людей много.

Анна рассказывает, что состоит в группе по обмену – например, кто-то готов обменять пачку кофе на килограмм риса или бензин на овощи.

“Я увидела, что один парень готов отдать гречку. Спросила, что он хочет взамен – сказал, что было бы хорошо пиво. У меня есть мотоцикл, я поехала, разыскала пиво – что было непросто – и поменяла его на гречку”, – говорит Анна.

Анна недавно поехала в аптеку после 10 утра. Больше она так делать точно не будет – на нее, размахивая бамбуковой палкой, набросился полицейский – кричал, чтобы уезжала.

“Он меня не ударил, но было ужасно – столкнуться с такой агрессией. Как будто я преступник какой-то. Я ведь просто спросила, в какие часы можно выезжать, чтобы не нарушать ничего. Такой акт агрессии останется в памяти надолго”, – говорит Анна.

Как вернуться домой – неизвестно

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anna.akki

❌ Вести с Гоа ❌ КАРАНТИН ❌

У нас во всю начался карантин…

Нас оповестили о том, что премьер-министр Моди попросил всю Индию на один Нас оповестили о том, что премьер-министр Моди попросил всю Индию на один день 22.03 сесть на карантин и не выходить из дома. Этакая проверка – готова ли страна к такому шагу. Умные люди закупились продуктами на неделю вперёд, а Я и многие другие подумали – ну после завтра схожу в магазин…И вот сижу я вечером в Лама Бейкери, пью масала чай со вкусняшкой и даже не подозреваю, как измениться жизнь в гоа через несколько часов…..На следующее утро были закрыты все магазины и кафе. Почти все жители Индии серьёзно отнеслись к этому и по дороге не проезжал никакой транспорт.Отличная идея посидеть денёк дома – подумала я – можно убраться, постирать вещи.. Но тут приходит весть, что на следующий день будет тоже самое.. у людей начинается паника – Продукты!! Вода!!! Где взять??По утрам и вечерам можно было найти магазинчики, которые подпольно продавали продукцию через решетки дверей. Торопя покупателей, чтобы быстрее прикрыть двери и полиция их не заметила.Позже пришло разрешение продавать продукты с 6 до 8 утра. Люди сметают с прилавков все, что видят.. а вдруг потом не получится купить тоны печенок, шоколадок, риса.. Хорошо, что у нас тут нет такого ажиотажа с туалетной бумагой, как в РФ Один день карантина продлился на неопределенный срок.. Запасы мы пополнили. Думаю протянем)Появились чаты, где все информируют друг друга о наличии продуктов и бензина в разных точках.Ситуация накаляется.. на улице с каждым днём все больше полиции с палками, перекрывают дороги между деревнями. Все больше паники в воздухе. Появились случаи заражения вирусом в Гоа – как “говорят”.Обстановка в Гоа сейчас напоминает мунсун – сезон дождей. Когда почти все закрыто, дороги пустые, собираются компаниями и сидят по домам.Карантин продлили на 21 день..А Я.. Принимаю происходящее.. улететь все равно не могу.. мне есть, чем тут заняться)

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Анна рассказывает, что в РФ появилась благотворительная организация, которая высылает застрявшим в Индии соотечественникам деньги – порядка 20 тысяч рублей (примерно 237 евро) на одного члена семьи.

Власти Индии продлевают визу (россиянам она нужна) – желательно подать заявление, что ты находишься в стране и не можешь выехать.

“Идут навстречу, понимают”, – говорит Анна.

РФ закрыла международное авиасообщение. В очереди на репатриацию Анна зарегистрировалась – она 1700-я в списке. Никаких рейсов, как и информации о возможности вернутся в Москву – нет.

“Я знаю, что людей вывозили из Дели. Но только тех, кто поехал в Индию на короткий срок, по путевке. С такими, как я, которые приехали пожить – неизвестно, что будет дальше. Многие мои друзья из России, которые находятся здесь, стараются не унывать и принять ситуацию как она есть”, – заключает Анна.

Анна ФОТО: Из личного архива

Как уже сообщал RUS.TVNET, в ночь с 3 на 4 апреля РФ остановила все международные пассажирские авиарейсы, включая репатриационные. По состоянию на начало апреля как минимум 35 тысяч российских туристов оставались за границей.