COVID-19 продолжает сбор жертв по всему миру

07.04.2020, 6:54, Новости дня

Состояние зараженного корнавирусом британского премьер-министра Бориса Джонсона ухудшилось. Накануне вечером его перевели в отделение интенсивной терапии. На Даунинг-стрит уточнили — политик находится в сознании, и пока его не будут подключать к аппарату искусственной вентиляции легких.

В канцелярии британского премьер-министра до последнего утверждали, что все в порядке, просто врачам нужно сделать пару тестов, но Борису Джонсону действительно стало хуже. Его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Его беременная невеста тоже заражена коронавирусом, она пока на самоизоляции. Все управление передано второму человеку в правительстве — главе британского МИД Доминику Раабе.

"Я могу заверить народ Британии в том, что правительство сохраняет единство и считает приоритетной задачей победить коронавирус. Увидеть, как страна решает, стоящую перед ней проблему", — сообщил Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании.

В Испании скорость распространения вируса замедляется. Власти высказывают осторожный оптимизм, врачи продолжают работать на износ, пытаясь справиться с психологическими последствиями такой пандемии.

"Мы столкнулись с огромным стрессом. С самого начала наши пациенты, независимо от того, что мы делали, — умирали. Они умирали с только что появившимися симптомами и в тяжелой стадии пневмонии. Мы видели, что человек умирает, но не могли помочь. И пациенты знали, что они умирают. Дыхание затруднялось, они смотрели нам в глаза, им становилось все хуже, и они, казалось, просто переставали бороться ", — сообщил Луис Диас Изкиердо, врач скорой помощи больницы Северо-Очоа.

Итальянцы начинают массово тестировать жителей на наличие антител в крови. Анализ платный — 45 евро, зато дает точную картину, переболел ли человек коронавирусом или еще может заразиться. В трех небольших городках проверили всех, на очереди — Венеция. В Австрии режим самоизоляции уже смягчают. Открывают городские парки, маленькие магазины, но ужесточают санитарные нормы — в общественном транспорте носить маски станет обязательным.

Карантин работает, количество госпитализаций в Бельгии очень медленно, но все же идет на спад. О победе над эпидемией еще никто не говорит, слишком рано, но отдельные послабления уже вводятся. Так вновь разрешили устраивать свадьбы, на которых, правда, кроме жениха, невесты и свидетелей никого не должно быть, разрешили похороны — но не больше 15 гостей, возобновляют работу офисы телекоммуникационных компаний и магазины медицинских товаров.

Чехи готовы пойти еще дальше и даже намерены разрешить поездки за пределы страны, рабочая командировка, визит к врачу или родственникам. Но по возвращении путешественников все равно ждет двухнедельный карантин. Открывают свалки, рынки, строительные магазины, ремонтные мастерские.

Уехать из Польши пока не получится. Там застряли сезонные рабочие из Грузии, Украины и Бангладеш. Одни пытаются найти место в дешевых хостелах, другие хотели устроиться на ночлег прямо в аэропорту Варшавы в ожидании рейса домой, но все вылеты отменили, а людей попросили покинуть воздушную гавань, при том, что многим просто некуда было идти. Без заработка, а часто и без крыши над головой, остались около двух миллионов человек.