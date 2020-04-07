Токио готовит пакет стимулов почти на $1 трлн

07.04.2020, 6:54, Новости дня

Власти Японии готовятся объявить режим ЧС для Токио и еще шести префектур. Для того, чтобы снизить негативный эффект пандемии для третьей по величине экономики мира, правительство готовит пакет стимулов на $990 млрд, что эквивалентно почти 20% от экономического производства страны, сообщает Reuters.

По данным агентство премьер-министр Японии Синдзо Абэ сделает официальное заявление в 19:00 по местному времени (13:00 по Москве).

“Япония и другие страны сталкиваются с самым большим кризисом за последние годы из-за вспышки коронавируса”, — сообщил секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга.

До сих пор количество зараженных в Японии было относительно небольшим, по сравнению с другими странами. Однако только за последнюю неделю оно выросло более чем вдвое, превысив 4000 человек. По состоянию на 6 апреля было зафиксировано 93 летальных исхода. Руководство страны восприняло это, как сигнал к действию.

“Чрезвычайное положение позволит нам усилить текущие меры по предотвращению роста числа инфицированных, обеспечивая при этом максимальную устойчивость экономической деятельности”, — сообщил накануне премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он добавил, что режим ЧС может продлиться порядка месяца, что позволит руководству префектур усилить меры по социальному дистанцированию.

По информации Reuters, в пакет стимулов войдут в том числе адресные выплаты гражданам и малым предприятиям, а также средства, которые позволят обеспечить предоставление отсрочки по социальным платежам и налогам.