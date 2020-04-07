10 крупнейших финансовых центров мира

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07.04.2020, 6:54, Новости дня

Эксперты британского исследовательского института Z/Yen Group и китайского China Development Institute опубликовали 27 по счету рейтинг Global Financial Centers Index, в рамках которого были названы крупнейшие финансовые центры мира.

В первой десятке оказались города США, Китая, Японии, Великобритании и других стран. Ниже мы расскажем о 10 крупнейших финансовых центрах мира.

10. Лос-Анджелес

Лос-Анджелес является одним из крупнейших мировых культурных, научных, экономических, образовательных центров. Важной отраслью являются финансы. В городе расположены штаб-квартиры многих крупных компаний с мировым именем.

9. Женева

Женева – город в Швейцарии. В городе расположены штаб-квартиры многочисленных международных организаций, в том числе Европейского отделения ООН, Красного Креста, ВТО, ВОЗ и других организаций. Это важный и старейший финансовый центр мира.

8. Сан-Франциско

Сан-Франциско — крупнейший экономический и культурный центр Северной Калифорнии, один из самых известных городов США.

После появления Кремниевой долины экономика города стала расти стремительными темпами.

7. Пекин

Пекин – столица Китая, один из крупнейших городов страны. Это политический, образовательный и культурный центр. А последнее время Пекин получил известность как центр инновационного предпринимательства и технологий.

6. Гонконг

Гонконг является крупным экономическим центром не только Китая, но и всего мира. Это важный финансово-экономический центр, где расположилось множество крупных мировых компаний.

5. Сингапур

Сингапур является высокоразвитым городом, куда направляется множество инвестиций. Это не только финансово-экономический центр, но также и город с высоким уровнем жизни населения. Он привлекает корпорации низким налогообложением.

4. Шанхай

Шанхай — важный финансовый и культурный центр Китая, а также крупнейший в мире морской порт. Это не только финансовый центр, но также и крупный центр торговли. В городе располагаются Шанхайская фондовая биржа, Шанхайская фьючерсная биржа и Шанхайская биржа золота.

3. Токио

Токио – столица Японии, один из крупнейших городов Азиатско-Тихоокеанского региона. Токио является крупным международным финансовым центром и штаб-квартирой ряда крупнейших мировых инвестиционных банков и страховых компаний.

2. Лондон

Лондон является ведущим мировым финансовым центром. Здесь расположились многочисленные компании с известными во всем мире именами. Один из крупнейших мировых центров валютной и фондовой торговли — Лондонская фондовая биржа.

1. Нью-Йорк

Нью-Йорк — важный мировой финансовый, политический, экономический и культурный центр. В городе находятся такие биржи, как NYSE, Nasdaq, Американская фондовая биржа, Нью-Йоркская товарная биржа и Нью-Йоркская торговая палата.



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