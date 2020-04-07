Новый защищённый смартфон Samsung Galaxy XCover FieldPro оценили в 1105 долларов

07.04.2020, 6:53, Разное

Южнокорейский технологический гигант Samsung осенью минувшего года представил новый защищённый смартфон Galaxy XCover FieldPro. С 14 апреля данный гаджет, оценённый производителем в 1105 долларов, будет доступен для предзаказа.

Новинка от Samsung разработана с учётом возможности использования устройства в экстремальных условиях, поэтому разработчики предусмотрели в Galaxy XCover FieldPro защищённый корпус с повышенной водозащитой и ударопрочностью. Изначально производитель не озвучивал стоимость гаджета, ориентированного на бизнес-покупателей, а недавно стало известно о скором старте предзаказов. Сообщается, что смартфон будет реализовываться в сети сотового оператора AT&T из США по цене 1105 долларов. О дальнейшем распространении новинки пока ничего не известно.

Производительность Samsung Galaxy XCover FieldPro обеспечивает фирменный процессор Exynos 9810. Объём ОЗУ – 4 Гб, ПЗУ – 64 Гб с возможностью расширения за счёт установки microSD. Устройство оснащается аккумуляторной батареей ёмкостью 4500 мАч, есть 3,5-мм разъём для наушников, 8-мегапиксельная фронтальная и 12-мегапиксельная основная камеры, сканер отпечатков пальцев. Galaxy XCover FieldPro поддерживает сертификаты FIPS, HIPAA и CJIS, что обеспечивает высокий уровень безопасности и позволяет использовать устройство даже в правительственных структурах.