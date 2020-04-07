Названы самые непопулярные при пандемии профессии

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07.04.2020, 6:49, Новости дня

В марте на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции граждан в РФ упал спрос на профессии официантов, поваров, охранников и уборщиков, рассказали опрошенные рекрутинговые компании.

По данным сервиса поиска работы Worki, темпы роста числа вакансий в гостиничном и ресторанном бизнесе в прошлом месяце замедлились. Так, упал спрос на поваров, администраторов, охранников и уборщиков, а на официантов он за последние три недели снизился в десять раз, передает РИА «Новости».

Как отметили в Worki, снизилось и число вакансий медсестер, хотя размер предлагаемой средней зарплаты вырос на девять процентов, до 36,1 тыс. рублей по стране и 42,3 тыс. рублей в столичном регионе.

Аналогичную тенденцию отметили и эксперты HeadHunter. Среди самых невостребованных вакансий они упомянули официантов, ивент-менеджеров, офис-менеджеров, горничных, секретарей и фитнес-тренеров.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло на 77,2 тыс. человек, 4,8 тыс. пациентов умерли; общее число заболевших в мире превысило 1,21 млн, умерли 67 тыс. 594 человека.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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