Тело внучки Роберта Кеннеди нашли в Чесапикском заливе

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07.04.2020, 6:30, Новости дня

Полиция обнаружила у берегов Чесапикского залива тело пропавшей Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин, внучки американского сенатора Роберта Кеннеди и брата 35-го президента Джона Кеннеди, сообщил телеканал CBS.

Поиски тела восьмилетнего сына Мейв Кеннеди Таунсенд Маккин – Гидеона – продолжаются, передает ТАСС.

По мнению супруга внучки Кеннеди, Мейв и Гидеон сели в каноэ, чтобы достать мяч, который укатился в воду во время игры во дворе их дома на берегу водоема. Однако ветром судно вынесло в открытый залив далеко от берега, из-за чего они не смогли вернуться обратно.

Перевернутое каноэ, на котором пропавшие плавали в Чесапикском заливе, было обнаружено 3 апреля вечером в нескольких километрах от того места, где его видели в последний раз.

Напомним, 40-летняя американка и ее восьмилетний сын пропали в минувший четверг во время плавания на каноэ в штате Мэриленд. В воскресенье муж пропавшей объявил жену и сына погибшими.



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