Мнение: Свобода лучше, чем несвобода

07.04.2020, 6:24, Разное

Льва Лещенко выписали из Коммунарки – вперед головой, а не ногами. Он ВЫЛЕЧИЛСЯ, в свои 80 лет, от коронавируса!!

Зависть к Лещенко, конечно, мучает не переставая. Вот же: он уже свое отболел – и свободен! Свободен во всех смыслах, но прежде всего – в моральном: он может не соблюдать карантин, может спокойно гулять где угодно, общаться с кем угодно; может жать руки, отвечать на рукопожатия, обниматься и даже целоваться… Да что там – он даже чихать на всех может! И имеет право: ни он никого не заразит, ни его никто заразить не сможет.

СВОБОДА! Молодец, Валерьяныч!

А нам что… нам мыть руки по 40 минут каждые 2 часа, маски, перчатки и скафандры. До морковкина заговенья. И ведь всё – справедливо, по большому счету: хочешь настоящей свободы – пройди через смерть. И – без гарантий.

Ничего в мире не меняется.