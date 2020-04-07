У сотрудника рязанской колонии, вернувшегося из отпуска в Таиланде, подтвердился коронавирус

07.04.2020, 6:15, Разное

У сотрудника исправительной колонии №5 в Рязанской области обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в управлении ФСИН по региону. Это первый случай, когда служба подтвердила заражение сотрудника.

У других работников и заключенных ИК-5 COVID-19 не обнаружили. У заболевшего сотрудника колонии коронавирус протекает в легкой форме, его и членов семьи госпитализировать не стали.

Сотрудник колонии приехал из Таиланда и вышел на работу. По данным СМИ, когда гражданин вызвал врача, то не сказал ему о том, что был за границей, из-за чего его обследовали без средств защиты. После ухудшения состояния его и всех, кто с ним контактировал отправили на карантин, отмечали в УФСИН. В других исправительных учреждениях случаев заражения, по данным службы, нет.

Из-за коронавируса c середины марта в исправительных учреждениях приостановили свидания обвиняемых и осужденных с родственниками. Во ФСИН заявили, что они могут общаться через видеотерминалы — по стране их около 500 штук (учреждений же уголовно-исполнительной системы больше тысячи). «Новая газета» создала петицию, потребовав освободить из-под стражи обвиняемых в ненасильственных преступлениях во время пандемии, ее подписали уже более двух тысяч человек.

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