Последствия ядерных испытаний помогли ученым установить возраст китовых акул

07.04.2020, 5:53, Разное

Последствия ядерных испытаний помогли экспертам установить приблизительный возраст китовых акул. Научная работа, посвященная данной теме, была опубликована в журнале Frontiers in Marine Science.

С целью установления продолжительности жизни китовых акул, учёные провели исследование, в ходе которого оценили количество радиоактивных нуклидов углерода в их организме.

Изначально авторы научной работы воспользовались образцами позвоночников гигантских рыб. Один из них был обнаружен в 2007 году на территории рыбного рынка, расположенного на Тайване, а обладательница второго погибла, запутавшись в сетях пакистанских рыболовов.

На срезах под микроскопом учёные увидели, что ткань нарастала слоями. Однако тогда специалистам не удалось точно определить время их формирования.

Исходя из этого, авторы работы решили провести радионуклидный анализ. Дело в том, что в сороковых годах прошлого века испытания ядерного оружия насыщали атмосферу радиоактивными элементами, среди которых присутствовал углерод-14. Именно он оказался в природном цикле оборота углерода, присоединяясь к составу биологических тканей. После того, как данные испытания запретили, нестабильные нуклиды начали распадаться. При этом, новые практически не поступали. Именно этот факт натолкнул специалистов на мысль о том, что количество нуклидов дает возможность установить, в течение какого количества времени образовывалась ткань.

Это исследование показало: слои позвоночника китовых акул формируются годами. Так, продолжительность жизни исследуемых акул составляла около 50 лет. Таким образом, именно возраст и размер рыбы указывает на скорость её роста.